Cirurgias plásticas: qual a hora certa de fazer?

Não é de agora que as cirurgias plásticas se popularizaram no Brasil. Liderando o ranking mundial nesse quesito, os procedimentos estéticos e corretivos têm conquistado cada vez mais pessoas que buscam com essas intervenções ajustar características do próprio corpo que lhes desagradam.

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), o Brasil é líder mundial no ranking de cirurgias plásticas em jovens. Quase 1,5 milhão de procedimentos estéticos feitos em 2016, 97 mil (6,6%) foram realizados em pessoas com até 18 anos de idade. Entre as justificativas para o quadro está a insatisfação com a própria imagem.

Na medida que as cirurgias se tornaram mais acessíveis, o debate sobre os cuidados que devem ser adotados e a capacidade dos profissionais que desempenham esse trabalho também se intensificaram, trazendo uma série de dúvidas para quem planeja dar um upgrade na aparência.

Em busca de resposta para tantos questionamentos ao redor das cirurgias plásticas, o assunto foi foco do bate-papo entre o jornalista Jorge Gauthier e o cirurgião plástico Felipe Gois, no programa Saúde & Bem Estar, que foi ao ar nesta terça-feira (26), através do Instagram do Jornal CORREIO. Na conversa, o especialista fez questão de ressaltar a importância de refletir bem antes de optar por uma cirurgia e a necessidade de buscar um profissional qualificado para realizar o procedimento.

Segundo Felipe Gois, existe sim um momento certo para realizar uma cirurgia plástica. Para reconhecer esse ponto, o paciente deve garantir algumas precauções iniciais. “A pessoa deve estar ciente que o procedimento não é um meio de resolução de conflitos pessoais. Ela não vai sanar os problemas da sua vida, não vai trazer companheiro de volta, não vai devolver a atenção dos pais e não vai resolver demandas que achávamos ser atributos da aparência somente. Na verdade, a cirurgia é uma forma de se alinhar consigo”, explicou o cirurgião.

O especialista ainda ressaltou que, no momento de realizar o procedimento, o paciente deve contar com uma rede de apoio formada por amigos e familiares, que venham ajudá-lo a se recuperar da cirurgia. Felipe Gois também destacou que é fundamental ter cuidado redobrado ao escolher o profissional que ficará responsável pela operação. “O site da sociedade brasileira de cirurgia plástica disponibiliza uma lista de profissionais por estado que possuem o título de especialista. Então, é importante buscar essas referências que possuem, inclusive, relatos de outros pacientes, de forma crítica. O título é decisivo, ele demonstra que o profissional foi submetido e aprovado em uma avaliação rigorosa. Também não se pode deixar levar por valores menores, pois esse é o barato que sai caro”, afirmou.

Saúde & Bem-Estar

No mês de maio, os programas ao vivo do Saúde & Bem Estar voltaram a alcançar índices expressivos em engajamento e acessos. As transmissões realizadas ao longo do mês atraíram 5.048 visualizações ao vivo. Outros 10.744 acessos foram computados através do IGTV e 53.305 contas foram alcançadas pelo conteúdo transmitido no Instagram.

Além do bate-papo sobre o momento certo para realizar uma cirurgia plástica, o Saúde & Bem-Estar ainda debateu, durante o mês de maio, os temas “Volta às Aulas, Crianças e Covid: o que fazer?”, com a doutora em psicologia, Roberta Takei; “Ai meu coração: doenças cardíacas estão em alta e você precisa se cuidar”, com a cardiologista e doutora em medicina e saúde humana, Ana Marice Ladeia, e “Efeitos da Pandemia: tensão pode gerar até perda de dentes” com a especialista e mestre em ortodontia, Candice Belchior.

O Saúde & Bem-Estar é uma realização do Correio, com o apoio do Sabin Medicina Diagnóstica.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.