Clássicos de Moraes Moreira serão traduzidos em imagens 

Traduzir em imagens músicas como Chão da Praça, Assim pintou Moçambique e Eu sou o Carnaval em Cada Esquina, do quarto disco solo de Moraes Moreira, Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira. Este é o objetivo do projeto Olhos do Brasil, que reúne fotógrafos de todo o país comandado pela BOTO, uma iniciativa cultural que tem como principal missão fomentar e exaltar a música brasileira através de conteúdos multimídia.

Parceria entre os fotógrafos Dan Pellicciari e João Regis, o Olhos do Brasil terá um time formado por Adriano Pellicciari, Dan Pellicciari, Fábio Setti, Felipe Beltrame, Gustavo Minas, Helen Salomão, João Regis, Juli Manara, Nay Jinknss, Pedro Caetano e Renan Benedito. Todos foram desafiados a traduzir as canções de Moraes, que morreu no dia 13 de abril passado.

O objetivo final da primeira edição do Olhos do Brasil é a produção e distribuição de 250 fotolivros. Além de imagens e relatos, a iniciativa contará com textos inéditos de Armandinho Macêdo e Paulinho Boca de Cantor. Se tudo der certo, o lançamento está previsto para o próximo dia 30.

Personalidades e artistas participam de projeto infantil acessível

As cantoras Daniela Mercury e Elba Ramalho e o apresentador Rodrigo Faro são alguns dos artistas que regravaram clássicos do TotoyKids, um dos maiores produtores de conteúdo infantil no YouTube, para o Música Para Todos. O novo projeto, pioneiro em acessibilidade inclusiva junto à Unicef e ao Ministério Público do Trabalho, objetiva dar acessibilidade às crianças com deficiência auditiva, por meio de produções com legenda e interpretação na linguagem brasileira de sinais (Libras). Os clássicos do canal passam, também, pela interpretação de Lara Gomes, tradutora e intérprete de Libras, MC Soffia, Maria Viel Faro, Daniel, Wanessa, Felipe Mafra, Nega Paty e Isa Vaal.

Larissa Luz e Bruno Zambeli no comando do Afropunk baiano

Com curadoria de Larissa Luz e direção musical de Bruno Zambelli - diretor criativo do grupo musical Attooxxá - o festival Planet Afropunk: o Povo Negro é o Passado, o Presente e o Futuro, ganha edição baiana entre os dias 23 e 25 de outubro, simultaneamente com os shows do evento em Los Angeles (EUA), Londres (Inglaterra) e África do Sul. Os fãs do festival em todo mundo poderão se reunir nesta edição 100% gratuita se cadastrando no site oficial www.planetafropunk.com. Entre os destaques confirmados estão os brasileiros Afrocidade, Attoxxa e Larissa Luz, além de grandes estrelas africanas, como Gqom Busiswa e Moonchild Sanelly, e a organização britânica Jazz, que representa a revolução do jazz no Reino Unido.

TUM-TUM-TUM*

1 Diego Moraes lança nesta quinta (15), em seu canal oficial no YouTube, o terceiro clipe de sua carreira, com a canção Meu Coração Tomou Pinga, composição de Gil Fernandes que já está disponível nas plataformas digitais. Uma das cenas foi gravada no bar O Cravinho, famoso point no Pelourinho. A imagem e edição tem a assinatura da Hermes Photo Films. A produção é de Diego Spook e a direção foi da agência Dan Monteiro Produções e Eventos.

2 Não Paga Aluguel é o nome da nova aposta do cantor Unha Pintada, que contou com a participação de Pablo. O trabalho foi gravado pelos dois artistas juntos, em Salvador, no mês de agosto. “Não tivemos pressa, porque queria deixar a música do jeito que a gente sabe que o povo gosta. É mais uma sofrência daquelas de tirar o fôlego. Prepara o coração”, diz Unha Pintada.

3 O produtor Ricardo Garcia deu a dica: dia 22 de novembro, em horário a ser definido, um grande show vai reunir no Armazém, em Vilas do Atlântico, o Forró do Tico, com o sanfoneiro Tico; Seu Maxixe, de Berguinho, e Kart Love, comandado por Lucar Kart. O evento já faz parte do pacote de atrações que o Armazém está preparando para o Verão.