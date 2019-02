Claudia di Moura e Fabrício Boliveira assinam contrato de longa duração com a Rede Globo

(Foto:Mario Edson/Divulgação)

Claudia di Moura está escalada para duas novas produções

Depois do estrondoso sucesso como a Zefa da novela Segundo Sol, a atriz Claudia di Moura, fechou um contrato de longa duração com a TV Globo. A baiana, que está morando no Rio de Janeiro, foi disputada entre a emissora carioca e a Netflix que a queria como protagonista de uma série dirigida por Carlos Saldanha, indicado ao Oscar em 2018 pelo filme A Era do Gelo. Di Moura não revela a duração do contrato, devido à clausulas do mesmo, mas assegura que apesar de ter sido difícil dizer não para Saldanha, está feliz com a escolha. “A Globo foi a casa que me revelou para o Brasil e sou muito grata por isso”, disse. A atriz já está escalada para dois projetos na Vênus Platinada, mas ainda não pode falar sobre estes. Enquanto aguarda os novos trabalhos na emissora, a atriz aproveita para ler os roteiros de cinema que tem recebido.



Mais um baiano

A TV Globo, que tem sido bastante rigorosa na escolha dos artistas contratados para o seu cast, desde que passou a firmar contratos por obra com os atores, também assinou contrato de longa de duração com o baiano Fabrício Boliveira, outro ator que também brilhou na novela de João Emanuel Carneiro, que teve a Bahia como cenário.

Fabricio Boliveira renovou contrato com a emissora carioca

Guerra das cervejas

O camarote Villa Mix, no circuito Barra-Ondina, foi o espaço da folia baiana eleito para ganhar o patrocínio da cervejaria Devassa. A marca, que encerrou o contrato com o Camarote Salvador após 10 anos de parceria, também vai estar no Carnaval de rua, onde planeja divulgar sua nova identidade visual. Os blocos Eva, Praieiro e Pirraça, estão entre as entidades escolhidas pela cervejaria para fazer suas ativações.



Camiseta Hering

Falando em Carnaval, o Camarote Salvador firmou uma parceria inédita com a marca Hering que este ano passará a assinar as camisetas do espaço. Ontem, a Hering promoveu um evento em sua loja do Morumbi Shopping para divulgar a parceria entre as marcas.

Doce sabor

A doceria paulista Sodiê Doces, que tem unidades na Barra e na Paralela, vai abrir uma nova loja em Villas do Atlântico. A marca, que nasceu no interior de São Paulo pelas mãos da doceira Cleusa Maria da Silva, e se espalhou por várias cidades do país, somando 300 lojas, está com uma linha especial de tortas e doces sem açúcar.



Esperança 1

A recuperação do Pier do Museu de Arte Moderna (MAM), no Solar do Unhão, que está completamente destruído, está prevista para acontecer no segundo semestre. Quem afirma é o recém-empossado secretário estadual de Turismo Fausto Franco. Segundo ele, a licitação deverá acontecer ainda no primeiro semestre, e as obras acontecerão no segundo, com recursos do Prodetur.



Esperança 2

Enquanto isso, a primeira etapa da obra do MAM, prevista para ser entregue no ano passado, será inaugurada no próximo mês de março, segundo o diretor do Museu, Zivé Giúdice.



3 X 4 GENTE BOA

Bertrand Duarte está no elenco do novo filme de Orlando Senna

Em fase de finalização, o filme Longe do Paraíso, do cineasta Orlando Senna, rodado pela Araçá Filmes, fecha uma lacuna na carreira do ator Bertrand Duarte. O artista baiano, que começou a carreira no teatro nos anos 1980 e tá sempre passeando pela televisão e pelo cinema, sonhava em trabalhar com Senna, a quem ele considera um mestre. No dia em que foi agradecer ao diretor pela oportunidade, foi interrompido pelo próprio que lhe confessou que sempre teve inveja dos colegas Edgar Navarro, Fernando Belens e e Carlos Reichenbach por ainda não ter filmado com ele (Bertrand). O ator conta essa história emocionado. Para o baiano que além de ator é produtor, publicitário, diretor e já experimentou até a função de gestor público, a arte é o seu norte. Ao longo da carreira já participou de encenações de importantes diretores teatrais como Ewald Hackler, Luiz Marfuz, Manoel Lopes Pontes e, recentemente de Gil Vicente Tavares, no premiado espetáculo Quarteto. No cinema foi dirigido pelos três cineastas citados acima por Senna, enquanto na televisão integrou os elencos de produções como Gabriela, Velho Chico e Memorial da Maria Moura, todos na Rede Globo. Atualmente, o artista apresenta o programa infanto-juvenil O Teco Teco, na TV Brasil. Reconhecido na categoria dos grandes atores baianos, Bertrand Duarte já teve seu nome até nos créditos de produções internacionais como no filme Dawson - Isla 10, do premiado diretor chileno Miguel Littín. Para este ano seu plano é montar seu primeiro monólogo para comemorar seus mais de 30 anos de carreira.



Mais +

Chega ao fim uma das muitas idéias estapafúrdias de dar boa vida aos ex-governadores baianos. O Supremo Tribunal Federal (STF) publicou o acórdão que declarou inconstitucional o pagamento de pensão vitalícia a estes ex-gestores da Bahia. A lei, aprovada pela Assembléia Legislativa da Bahia, foi contestada pela OAB e o caso foi julgado no Supremo em dezembro passado. Embora a decisão já tivesse sido divulgada, o acórdão, com os fundamentos da decisão dos ministros, só foi publicado na última segunda-feira, Viva!

Menos -

Já passou da hora do Governo do Estado tomar uma providência com relação a Ceasa do Ogunjá. O lugar está abandonado e necessitando de uma cuidadosa requalificação e reocupação já que muitos boxes estão fechados. Bem localizado e com estacionamento, o espaço poderia ser muito melhor aproveitado pela população.