Claudia Leitte amamenta Bela: 'Parece que sempre fez parte da minha vida'

(Foto: Reprodução/Instagram)

A cantora Claudia Leitte, 39 anos, postou um vídeo em seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira (18), dando de mamar para a filha Bela, nascida em agosto.

A artista escreveu ao compartilhar as imagens: "Ela não tem nem um mês e parece que sempre fez parte da minha vida! Obrigada". Veja abaixo.

Na postagem, Claudinha recebeu muitos comentários de famosos e anônimos. "Que linda, meu Deus", escreveu a apresentadora Ana Furtado. "Linda! E já nasceu com luzes douradas", respondeu Adriana Bombom.

Bela nasceu nos Estados Unidos no dia 20 de agosto. Ela é fruto do casamento de Claudia Leitte com Marcio Pedreira. Eles são pais de Davi, de 10 anos, e Rafael, de 7.