Claudia Leitte e Ivete Sangalo trocam trio por carro elétrico no Carnaval

Claudia Leitte e Ivete Sangalo (Rafa Mattei/divulgação)

A parceria entre Claudia Leitte e Ivete Sangalo já havia sido confirmada, mas faltava um terceiro elemento para o evento chamado Trio. Descobrimos que as artistas vão trocar o tradicional trio elétrico por um carro, que será elétrico.

Elas estarão a bordo de dois Audi e-tron, um com carroceria SUV e outro com estilo coupé, o Sportback. “Trocar o trio elétrico pelo carro elétrico é uma atitude simbólica, mas que mostra nossa preocupação em buscar alternativas sustentáveis”, nos disse Cláudia Leitte.

A live Trio será realizada neste sábado, às 17h30, com transmissão simultânea no YouTube e Multishow. O Audi e-tron foi o elétrico mais vendido do Brasil em 2020 e custa a partir de R$ 531.990. São dois motores elétricos que rendem 408cv de potência e os veículos podem ser equipados com diversos opcionais, como retrovisores externos que utilizam câmeras no lugar de espelhos e custam R$ 13 mil.

Anitta (divulgação)

Anitta fará reality show com convidados isolados

Promessa é dívida! A cantora Anitta vai realizar o reality show que havia prometido. Batizada de Ilhados com Beats, a atração começará a ser gravada neste final de semana e isolará Anitta e mais 9 amigos em uma ilha para cumprir provas e desafios que irão movimentar a internet. Com data de estreia marcada para o dia 17 de fevereiro, a Beats, patrocinadora da ação, promete divulgar a lista de influenciadores confirmados em suas redes sociais ainda nesta semana. Os episódios serão transmitidos no Instagram da própria Beats. Além disso, no domingo, a cantora Anitta fará uma edição especial do seu bloco, diretamente do confinamento. “Esse é mais um projeto inovador que a Beats está levando para o público e que fiz questão de participar de tudo! Quero convidar todos os meus fãs a curtirem essa experiência”, nos disse a artista.

Allana Brito em clique de Edgar Azevedo

Homenagem à Bahia

A Bahia é o tema da edição brasileira da Vogue de fevereiro, com direito a três capas estampadas por duas modelos da terra, Allana Brito e Laiza de Moura, ambas com trajetórias de destaque internacional. Os cliques são de outro baiano, Edgar Azevedo, um dos principais fotógrafos de moda da atualidade. Além das capas e do editorial com 26 páginas, a edição traz ainda a reportagem De Todos os Santos, com 10 pessoas de diferentes áreas que estão renovando a cena cultural e social do país, e a matéria Orixás à Mesa, que une tradição e ancestralidade de duas chefs negras e candomblecistas, em um menu com releituras e símbolos da religião. A edição física e digital da Vogue especial Bahia estará disponível para assinantes do site e em bancas e supermercados a partir de hoje.

Hamilton Mourão: apego por Salvador e temporada na Base Naval de Aratu

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, irá desembarcar nos próximos dias em Salvador. Na cidade, ficará hospedado na Base Naval de Aratu, unidade da Marinha do Brasil situada em São Tomé de Paripe, no Subúrbio Ferroviário. Essa viagem estava programada desde o fim de 2020, mas precisou ser adiada porque, em dezembro, Mourão testou positivo para a covid-19. O político irá encontrar a capital baiana diferente, mais quieta, mas pronta e segura para dar as boas-vindas aos visitantes. Sem abraços e beijinhos, é claro, mas transmitindo axé pelos cotovelos.

Descanso O empresário Luiz Mendonça Filho seguirá no próximo dia 18 para a Praia de Garapuá, em Morro de São Paulo. Estará em um grupo íntimo, apenas com familiares. Mendonça é o presidente do Grupo LM, que atua em todo o país com diversos negócios, como a LM Frotas, Bravo Caminhões e Ônibus e AuraBrasil.

Folia online Tradição no Carnaval de rua do Rio de Janeiro desde 2010, o Bloco da Preta não vai desfilar esse ano, assim como todos os blocos e cortejos. Mas, animada como sempre e preocupada em ajudar quem precisa, a cantora Preta Gil decidiu fazer uma versão virtual do fervo. No próximo domingo, Preta vai comandar um grande show online com participações de Alcione, Teresa Cristina e Mumuzinho. A live está marcada para 16h e será transmitida pelo YouTube e Instagram. Durante a apresentação, o público poderá fazer doações para catadores de latas e ambulantes que ficaram sem trabalho com a pandemia.