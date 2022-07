Claudia Raia pede desculpas após expor intimidade de Marisa Monte: 'Errei'

A atriz Claudia Raia fez um pedido de desculpas nesta sexta-feira (1º) para a cantora Marisa Monte. A atriz revelou durante o "Saia Justa", da GNT, que a cantora perdeu a virgindade com o deputado federal Alexandre Frota (PSDB). O comentário, feito em meio a risos, foi muito criticado por expôr a intimidade de Marisa.

"Errei ao fazer um comentário inadequado de uma artista que admiro tanto. Foi uma fala desnecessária e equivocada, que não se justifica pela intenção de brincadeira. Fica aqui minha sincera desculpa. Lição aprendida, é assim, a gente aprende", diz Claudia, no vídeo.

No programa, Claudia estava falando do cansaço em ser sempre associada a Frota, com quem foi casada, citando outras mulheres que também tiveram envolvimento com o político.

Com a repercussão do assunto, o próprio deputado se manifestou, lamentando a exposição da vida íntima e criticando Claudia.

"Lamento muito que a Claudia Raia ainda não tenha me esquecido. Com todo respeito, acho que ela está errando, com o tempo está ficando engraçada. Ainda colocou na fofoca a Marisa", começou ele, que em em seguida criticou as apresentadoras do programa.

"O mais interessante é a Astrid às gargalhadas (mais previsível impossível). As outras duas, não sei quem são ou o que fazem, e a Sabrina Sato não pode rir muito, porque se a gente começar a falar, vai ter muita gargalhada. Pior do que os que me fazem fofoca, só os que param para ouvi-las", afirmou.

Claudia e Frota foram casados de 1986 a 1989.