Claudia Raia relembra cena em que quase transava com cavalo: 'Difícil'

A atriz Claudia Raia relembrou os bastidores do filme "Matou a Família e Foi ao Cinema", dirigido por Neville D’Almeida e lançado em 1991. Em entrevista ao Canal Brasil, a estrela do longa contou como foi gravar a cena em que sua personagem quase fazia sexo com um cavalo.

“Tinha uma cena minha nua, só com um corpete, que gravamos numa madrugada fria em Teresópolis. Minha personagem tinha quase uma transa com um cavalo, que na verdade era um sonho dela. Em um certo momento, o cavalo deu uma pirada e precisou ser retirado de cena para dar uma espairecida”, contou Claudia.

Ela afirmou que o resultado foi “interessante“, e que “as pessoas adoram”. “Mas confesso que é difícil de assistir. Foi difícil de fazer também, é muito forte”, declarou.

Marido da atriz na épica, o ator Alexandre Frota também participou no filme. Claudia também comentou uma outra cena onde entrava na banheira com uma galinha. “A gente não sabia muito bem o que fazer ali, a galinha quase virando canja e o diretor tinha sumido. Neville correu do set para fazer um tratamento de canal no dentista”, explicou.