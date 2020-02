Cláudio Cunha é reeleito presidente da Ademi-BA para novo biênio

O presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), Cláudio Cunha, foi reeleito em encontro que aconteceu nesta segunda-feira (17) na sede da associação. A Assembleia Geral Ordinária tinha como objetivos aprovar as contas do biênio anterior e eleger a nova diretoria para os próximos dois anos.

Concorrendo em chapa única, Cláudio Cunha foi escolhido por diretores, conselheiros e associados para permanecer no cargo até 2022. A chapa é formada por mais oito diretores, que tomam posse junto com o presidente na noite do dia 26 de março, na Associação Comercial da Bahia, em cerimônia exclusiva para convidados.

Fazem parte da diretoria o vice-presidente Marcos Dias Lins Melo, o diretor administrativo financeiro Marcos Nogueira Vieira Lima, o diretor técnico Pedro de Oliveira Mendonça, o diretor de habitação Eduardo Pedreira, a diretora comercial e de marketing Viviane de Brito da Fonseca, o diretor de expansão de mercados André Luiz Duarte Teixeira e o diretor de assuntos ambientais e gestão sustentável Rafael Cardoso Valente.

Cláudio afirmou que a reeleição mostra a confiança do setor na diretoria. “Os dois últimos anos foram marcados por muita interlocução junto ao poder público, instituições financeiras, imprensa, as concessionárias de serviço, entidades de classe e parceiros que envolvem a cadeia produtiva do setor imobiliário. Agora, temos novos desafios. Estamos prontos e confiantes”, diz.

Ele diz que a nova fase tem início com o anúncio da Caixa Econômica Federal, que vai implementar várias médidas a partir de hoje para alavancar o setor da construção. "Além de reduzir as taxas de juros de operações indexadas à TR (Taxa Referencial), o banco lança os indexadores IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) e CDI para os produtos Apoio à Produção e Plano Empresa da Construção Civil”, explica o presidente reeleito da Ademi-BA.