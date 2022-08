Cleo se casa pela 2ª vez com Leandro D' Lucca em cerimônia do candomblé

Cleo, 39 anos, compartilhou nas redes sociais registros do segundo casamento com o empresário Leandro D’ Lucca. A cerimônia seguiu a tradição e os mandamentos do candomblé e os noivos estavam vestidos de branco.

"Abençoados no axé com o amor da família e dos padrinhos. Obrigada baba Paulo de Oya por nos receber e por nos cuidar com tanto amor e seriedade. Amo vocês", escreveu Cleo na legenda das fotos.

Nas fotos, a artista aparece ao lado da mãe Glória Pires, do padrasto Orlando Morais e dos irmãos. Pai de Cleo, o cantor Fábio Júnior não aparece nas fotos, mas comentou a publicação. "Abençoados e blindados no amor e na luz! Axé. Amamos vocês", escreveu o cantor.