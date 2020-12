Cliente surta ao não receber catchup em McDonald's; vídeo

Imagens de vídeos que ciculam nas redes sociais viralizaram neste final de semana mostrando um cliente discutindo muito irritado com funcionários de um McDonald's porque comprou um lanche, mas não recebeu catchup. Segundo o G1, as cenas foram em Ribeirão Preto, em São Paulo.

O caso foi no sábado (26). O comerciante Luiz Rodrigo Franco Zucoloto aparece extremamente irritado e fora de si, gritando com funcionários e pedindo dinheiro de volta por conta da ausência do catchup. Os atendentes ficam atrás do balcão, longe da divisória.

“Toda vez eu sou tapeado aqui, sempre acaba o catchup. Está pensando o quê? Toda hora acaba o catchup nessa merda aqui", diz o cliente. Um homem tenta intervir, mas o vídeo mostra que Luiz Rodrigo discute com outros clientes.

Ele deixa a loja com o pedido, mas volta outra vez, continuando a discutir com um funcionário no estacionamento. Vai até o balcão e xinga os atendentes, atirando o pacote com o pedido. Um dos sanduíches atinge um funcionário.

O comerciante explicou que perdeu o controle por se sentir desrespeitado. Ele afirmou ter sido mal atendido na lanchonete. “Eu falei que já que não tinha o catchup, que eu queria que devolvesse o dinheiro. Aí o gerente falou pra mim que ele não era obrigado a fornecer catchup. Eu falei ‘como não? Qualquer lanchonete de esquina te dá catchup, maionese, tudo, e vocês que são uma potência não querem me dar catchup’?”, relata.

Ele disse que é frequente não ter catchup naquela unidade. "Só que nesse dia eu constatei que não faltava catchup, tinha, mas eles não quiseram dar. Eles tinham que acabar com o lote de mostarda, porque ela sempre sobra. Eu me senti desrespeitado, mas 99% das pessoas não vêem dessa forma".

O comerciante afirma estar sofrendo ameaças por conta do vídeo, mas não prestou nenhuma queixa na polícia. “Eu perdi o controle porque houve um motivo que me levou a isso. Outra pessoa no meu lugar poderia ter aceitado a situação e ficado quieto, mas eu não aceitei", diz. Ele diz se arrepender de ter perdido a cabeça. "Eu surtei, fiquei nervoso e agora não sei como voltar atrás mais".

O MCDonald's diz em nota que tem compromisso em promover ambiente de respeito e não aceita a violência em suas unidades. “Com base nessas premissas, a empresa tomou as medidas necessárias para mitigar a situação e preservar a integridade de seus funcionários".