Clientes da Coelba podem ter desconto na conta de luz através de trocas de garrafas PET

Clientes da Neoenergia Coelba têm disponível uma possibilidade de obter desconto na fatura de energia. As garrafas PET, de todos os tamanhos, podem ser revertidas em descontos na conta de luz.

Para isso, o cliente deve ir até um dos pontos Vale Luz espalhados por Salvador e Região Metropolitana, levar a PET e trocar pelas “Merrecas”, a moeda do projeto Vale Luz.

Garrafas de até 1 litro valem 0,25 merreca ​e; acima de 1 litro valem 0,50 merreca. A cada 10 merrecas acumuladas, R$ 1 de desconto é gerado para o consumidor. A troca das garrafas PET por desconto pode ser feita em qualquer ponto do projeto (abaixo lista dos locais).

A moeda do Vale Luz possibilita, também, que o desconto acumulado seja obtido na bomba de combustível, em um posto de abastecimento. Nesse caso, o desconto é aplicado apenas no posto Namorado, no bairro da Pituba.

Também é possível trocar “Merrecas” por lâmpadas. A cada 30 merrecas e a entrega de uma lâmpada fluorescente ou halógena, o cliente recebe uma nova lâmpada LED.O valor da “Merreca” varia mensalmente, de acordo com o preço do PET praticado na indústria de reciclagem.

Antes de levar a garrafa até um dos pontos Vale Luz, é necessário que o consumidor faça a separação por tipo de material, que deve estar limpo. Na entrega é necessário informar o número da conta contrato da residência, identificado no canto superior direito da conta de energia.

O projeto Vale Luz integra o Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O projeto já fez a destinação correta de mais de ​3 mil toneladas de resíduos sólidos recicláveis e ofereceu mais de R$ 992 mil em descontos nas faturas de energia elétrica para mais de 26 mil consumidores baianos.

São aceitos materiais como papelão, papel de escritório, jornais, sacos plásticos, embalagens de produtos de limpeza, vidro, latas de refrigerantes e de outros produtos alimentícios e embalagens Tetra Pak. Pode ser entregue também óleo de cozinha, que deverá estar filtrado e dentro de uma garrafa PET transparente. Além disso, o projeto recebe resíduo eletrônico, incluindo televisão, celular, teclado, entre outros. Esses resíduos podem ser trocados apenas por descontos na fatura de energia.

Saiba o horário e locais de atendimento do Vale Luz:

HORÁRIO DE ATENDIMENTO COMUNIDADE/BAIRRO Das 09:00h às 18:45h Container Salvador Shopping Das 09:00h às 20:00h Container Salvador Norte Shopping Das 09:00h às 20:00h Tenda Shopping Barra Das 08:00h às 16:30h Ecoponto Sede - Mata de São João Das 08:00h às 16:30h Ecoponto Praia do Forte Das 08:30h às 16:30h Pituba - Posto Namorados Das 08:00h às 17:00h Prefeitura Bairro - Itapuã Das 07:00h às 18:00h Quiosque - Estação Metrô Pirajá

Critérios para participar da troca de Merrecas por lâmpadas