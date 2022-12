Clínica Slim inaugura nova unidade com procedimentos modernos e atendimento humanizado

Com a possibilidade de voltar a cuidar da beleza e do bem-estar de forma presencial, ainda mais agora que o Verão se aproxima, cada vez mais pessoas têm preenchido todos os horários de atendimentos de clínicas e consultórios de tratamentos estéticos. Este cenário positivo impulsionou a Clínica Slim Saúde e Estética Avançada a optar por uma ampliação, inaugurando nesta quinta-feira, sua segunda unidade em Salvador, instalada no Shopping Boulevard 161, no Itaigara.

A Clínica Slim está presente em Salvador desde 2016 e o sucesso dos seus procedimentos já criou um público fiel, que cresce e utiliza os serviços durante o ano todo. A primeira unidade funciona no Acupe de Brotas e agora, de acordo com a fisioterapeuta e sócia, Dra. Jamile Miranda, o momento se tornou muito favorável para expandir o atendimento e conquistar a clientela também no bairro do Itaigara e arredores.

O conforto e a segurança de um shopping foram fatores estratégicos para a instalação da nova unidade no Boulervard 161, pois além da boa localização, há estacionamento disponível para os pacientes. “Investimos em uma estrutura linda e aconchegante para nossos pacientes se sentirem em casa”, comenta Jamile. A nova unidade também será responsável pela geração de sete empregos diretos, além de uma equipe de profissionais altamente qualificada e pronta para atender ao público com o que há de mais moderno e eficaz em tratamentos estéticos.

Procedimentos modernos e atendimento humanizado

No leque de serviços oferecidos, o grande destaque é a ÚNICA sessão. Este é um método alternativo e mais seguro do que a lipoaspiração para definir as curvas do corpo, podendo reduzir até 80% do percentual de gordura subcutânea no local da aplicação. A técnica consiste no congelamento das células de gordura, o que leva à apoptose, ou seja, a morte dessas células. É este processo que gera o efeito lipo tão sonhado, mas sem corte e sem anestesia. A sessão é única e pode levar de seis a 30 horas, a depender da necessidade do paciente. “Nosso serviço humanizado e o nosso tratamento, que se chama ÚNICA, e equivale a uma lipo sem corte, são nossos grandes diferenciais”, reforça a sócia.

Outro destaque é o ULTRAFORMER III para estimular a produção de colágeno, firmando e promovendo a jovialidade da pele em uma única sessão. Mas a esteira de opções não para por aí. Na Clínica Slim, o paciente pode fazer, ainda, limpeza de pele, led shape (tratamento contra celulite), spadetox (para liberar toxinas do corpo), terapia com ILIB (aplicação de laser para promover ativação celular, com efeito antioxidante e anti-inflamatório), detox corporal, envelhecimento e manchas na pele), depilação a laser e ozonioterapia (para aumentar o metabolismo, a imunidade e os níveis de energia do corpo, eliminado dores e agentes infecciosos).

Paciente e modelo

Após passar por alguns procedimentos como criomodelagem, ultraformer e continuar fazendo ozônio para combater a celulite, a paciente Maibe Rocha, empreendedora da Adoro Rosa Semijoias, afirma que obteve resultados surpreendentes. “Ser paciente da Slim mudou a minha vida. Não falo só sobre estética. O protocolo Única me transformou de dentro para fora. Mudei meus hábitos, sai do sedentarismo e resgatei minha autoestima. Hoje, com os meus resultados, me sinto uma mulher mais segura e feliz”. A satisfação de Maibe é tanta que ela é uma das maiores divulgadoras do trabalho realizado. “Me sinto orgulhosa em ter acreditado e alcançado meus resultados e hoje ser modelo e inspiração para outras mulheres que buscam transformação”, salienta.

Serviço:

Clínica Slim Estética Avançada

Onde: Shopping Boulevard 161 - Avenida Anísio Teixeira, Itaigara

Contato para agendamentos: (71) 99684-0604

Para conhecer mais, acesse: linkr.bio/slimevoce



