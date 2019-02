Clivale investe 8 milhões e abre clínica dentro do Salvador Shopping

Carlos Alberto Serravale ( Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Carlos Alberto Serravale inaugurou, anteontem, a nova unidade da Clínicas Clivale. Localizada em uma área de 800m2 dentro do Salvador Shopping, o espaço possui ambulatório para consultas médicas e um avançado Day Hospital – o primeiro instalado dentro de um shopping na Bahia.

O investimento foi de R$ 8 milhões e a expectativa é gerar uma média de 300 empregos diretos e cerca de 800 atendimentos por dia. Serravale, que é o diretor executivo da rede, nos afirmou que “o modelo empresarial é inovador, em parceria com as fontes pagadoras, buscando eficiência e qualidade”.





Malu Barreto e Vik Muniz (Foto: Rodrigo Zorzi/Divulgação)

Casa nova

O Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, está se transformando num reduto de celebridades e artistas famosos - guardiães da arquitetura de excelência. Além de Regina Casé e Estevão Ciavatta, Pedro Tourinho também já conta com um imóvel no local. E quem também terá uma casa incrível por lá são Malu Barreto e Vik Muniz. O projeto, tipo uau! é dos arquitetos norte-americanos Basil Walter e Brenda Bello, do famoso escritório BW Architecs, com sede em Nova York. O escritório já assinou por várias vezes a badalada festa do Oscar da revista "Vanity Fair". Basil e Brenda também são responsáveis pelo projeto da Escola Vidigal – iniciativa que une educação e arte no Arvrão, uma das regiões com vistas mais belas do morro do Vidigal, no Rio de Janeiro.





Bloco Secreto

Um dos eventos mais charmosos do Carnaval era o desfile do bloco “De hoje a Oito”, cheio de gente fantasiada, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo; sempre oito dias antes do sábado canavalesco. A festança, superdescolada, ganhou multidões e passou a incomodar os tradicionais foliões do bairro e seus convidados. O povaréu acabou com a paz local e inundou o lugar de uma sujeirada sem fim. Muito bem; os bacanas resolveram se vingar e transformaram o “De hoje a Oito" num Bloco Secreto! A misteriosa fanfarra desfila com todo garbo de suas fantasias, nas ruas charmosas do Santo Antônio e seus privilegiados foliões só são avisados pelas redes socias dias antes dos folguedos. Super hype! Deve ser na próxima semana, isso é certo.





Andrea e Jorge Goldenstein (Foto: Reprodução Redes Sociais)

Chá das cinco

Andrea Goldenstein aniversariou anteontem e comemorou ao lado do marido, o empresário Jorge Goldenstein, durante viagem pela Inglaterra. Antes, o casal estava na Índia, onde teve a oportunidade de visitar o Taj Mahal, em Agra. Nos próximos dias, Andrea e Jorge retornam à rotina baiana.





Almoço carnavalesco

Os irmãos gêmeos Rafael e Ricardo Cal, donos da Oquei Entretenimento, vão completar 35 anos. Para festejar, irão promover um almoço especial, no dia 03 de março, na Casa Bem Bahia, que funcionará durante o Carnaval no restaurante Lafayette, na Bahia Marina. Rafael e Ricardo começaram a enviar os convites hoje e pro certo serão prestigiados por um caminhão de amigos.





Confete

Um dos eventos mais concorridos do Furdunço 2019 será o Bloquinho do Chá, que acontece neste domingo, a partir das 16h, no Caranguejo do Farol, na Barra. O agito contará com open bar premium e apresentações de Luciano Neves, Rafa Gouveia e da banda Forró do Tico.





Maria Geyer (Foto: Rogério Ehrlich/reprodução/redes sociais)

Abram alas

Herdeira de uma poderosa família do ramo petroquímico, a empresária e colecionadora de arte Maria Geyer, dona de uma das casas mais bonitas do Rio de Janeiro – um casarão colonial (século XVIII), no Cosme Velho – vai pela primeira vez participar do Carnaval de Salvador. A programação dela é das mais animadas – inclui almoços festivos, camarotes no circuito Barra/Ondina e presença no trio da amiga, a cantora Daniela Mercury.



Aumenta o som!

O projeto musical Tropkillaz, formado pelos DJs e produtores brasileiros André Laudz e Zé Gonzales, acaba de confirmar presença no camarote Expresso 2222. Eles serão a principal atração do espaço, localizado no circuito Barra/Ondina, no domingo de folia.