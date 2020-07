Club Med Itaparica: venda do imóvel entra em reta final

Venda do imóvel onde funcionou o antigo Club Med Itaparica deverá ser finalizada nas próximas semanas (foto: divulgação)

Um grande grupo nacional, com atuação principalmente na construção civil, está negociando a compra do imóvel onde durante 40 anos funcionou o Club Med Itaparica, na cidade de Vera Cruz, localizada na Ilha de Itaparica. A negociação vem se desenrolando durante os últimos meses e deverá ser finalizada nas próximas duas semanas. No local, será construído um condomínio de casas.

Um dos principais resorts da Bahia, o Club Med Itaparica funcionou até julho de 2019. À época, a rede francesa Club Méditerranée informou que o fim do hotel atendia a uma estratégia mundial de focar em resorts que evoluíssem para um posicionamento premium e que seguiria em funcionamento em solo baiano através da unidade de Trancoso, no sul do estado.

Fausto Franco

À distância

Pense em uma saudade! Desde março, o secretário de Turismo do Estado da Bahia, Fausto Franco, está distante do filho, Gabriel Fontenelle Franco, e da esposa, a apresentadora do canal GNT Astrid Fontenelle, por causa do isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus. “A última vez que vi Gabriel foi em 15 de março. Ele e Astrid foram até me levar no aeroporto, sabíamos que iria demorar, mas acabou se prolongando mais do que imaginávamos. O fato de Astrid ter lúpus, que é uma doença autoimune, faz com que os cuidados sejam redobrados”, explica Fausto, que está na Bahia e ameniza a saudade da família, que mora em São Paulo, usando a tecnologia disponível. E foi através do ZOOM, software de teleconferência usado em tempos de #FiqueEMCasa, que Gabriel comemorou seu aniversário de 12 anos na última quinta-feira. “Ele se vira bem com as adversidades e é muito tecnológico. Está tendo aulas virtuais e sem problema de adaptação, mas claro que o face to face faz falta para todos”, diz o pai saudoso.

Soho

Nova fase

O restaurante Soho, localizado na Bahia Marina, em Salvador, já está nos preparativos finais para a sua reabertura, que deverá ocorrer logo assim que a taxa de leitos de UTI Covid estiverem com ocupação menor que 70%. Entre as medidas adotas pela casa para garantir a distância mínima exigida pelos órgãos de saúde, está a colocação de ursos de pelúcia, sinalizando assentos que não poderão ser usados.

“Serão os nossos companheiros no salão interno, responsáveis por manter o distanciamento entre as mesas, trazendo mais alegria e leveza para o ambiente”, nos disse uma das sócias do restaurante, a empresária Karine Queiroz.

Retomada

Para estimular a retomada do turismo na Bahia, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia –ABIH-BA está promovendo a campanha “ Reserve Seu Sonho e Venha de Lá”. O lançamento oficial será no dia 14 de agosto, quando a ABIH-BA completará 50 anos. A ideia é que o hóspede entre no site reserveseusonho.com.br, adquira um voucher de duas diárias e ganhe uma terceira. Os hotéis estão divididos em categorias como: Salvador, Costa dos Coqueiros e Costa do Descobrimento, entre outras.

“O objetivo é minimizar os impactos causados pela pandemia no setor turístico, estimulando o desejo de viajar, capitalizando hotéis e pousadas e acelerando o retorno das atividades turísticas na Bahia.", nos disse o presidente da ABIH-BA, Luciano Lopes.

Sem fronteiras

A arte do arquiteto baiano David Bastos, um dos maiores nomes do segmento de Arquitetura e Decoração do país, não tem limites geográficos. É que ele está finalizando o projeto de um apartamento em Genebra, na Suíça.

Pinacoteca

Foi através de um colecionador de artes, na Bahia, que Maria Inês Nogueira comprou um belo par de querubins barrocos portugueses do início do século XIX. As peças, que já estão na casa de Maria Inês, em Brasília, pertenceram ao lendário playboy Francisco “Babi” Matarazzo Pignatari, neto do conde Francesco Matarazzo.

Gilberto Gil

Andar com fé

O cantor baiano Gilberto Gil aproveitou a tarde dessa sexta-feira (24) para circular pela orla de Copacabana. Ele mora no mesmo bairro, no Edifício Chopin, em um apartamento decorado pelas arquitetas Márcia Muller e sua filha, Manu Muller. Durante essa fase de quarentena, Gil vem se dividindo entre o Rio e a casa de campo, em Petrópolis. Na Cidade Maravilhosa, ele costuma fazer caminhadas, sempre que o sol aparece, ao lado da esposa, a empresária Flora Gil.



Avant première

O site Alô Alô Bahia assinará a lista vip de convidados da inauguração do Big Bompreço Drive In Salvador, que irá funcionar no Centro de Convenções, na Orla da Boca do Rio, com capacidade para 400 veículos. A avant première acontecerá na próxima quarta-feira, às 19h, e contará com exibição do filme Axé – Canto do Povo de um Lugar, dirigido por Chico Kertész. Dentro de seus carros, os convidados vão se divertir com a programação de abertura, que contará também com as apresentações do DJ Leo Mello e da banda Herbert & Richard.

Reabertura

O Maitei Hotel, situado em Arraial D´Ajuda, está programando sua reabertura para 1º de outubro. “Além de apoiar e participar de ações solidárias em prol da comunidade nesses dias difíceis, aproveitamos esse longo período de distanciamento para promover pequenas obras de manutenção, tornando o nosso hotel ainda mais aconchegante”, nos disse a proprietária Érika Sanches.