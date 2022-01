Cobra de 4 metros é capturada no teto de restaurante em Itabuna

Uma cobra de cerca de 4 metros de comprimento foi capturada na cobertura de um restaurante na BR 101, em Itabuna, no último domingo (30). O animal foi avistado por funcionários que acionaram uma equipe do 4° Grupamento de Bombeiros Militar (4°GBM/Itabuna). Para a captura os militares utilizaram técnicas apropriadas. O objetivo principal era não estressar ainda mais o animal que estava fora do hábitat natural, assim como não ferir a cobra.

Após o resgate o réptil que estava sem ferimentos aparentes foi levado para a sede do 4°GBM, e deverá ser transportado para o Inema durante a semana. O Corpo de Bombeiros orienta que, caso perceba algum animal como cobra fora do hábitat natural, o cidadão não deve tentar capturar, caso não tenha treinamento específico. Ele deve acionar o Corpo de Bombeiros, os militares possuem técnicas apropriadas para o resgate de forma segura