Cobra gigante 'invade' casa pela janela e assusta vizinhança

Vizinhos que passavam tranquilamente pelo bairro de Chandler's Ford, em Hampshire, na Inglaterra, tomaram um susto ao verem uma cobra amarela, de 5,5 metros no telhado de uma casa.

A píton é de uma moradora bastante conhecida pelos vizinhos, mas o animal conseguiu assustar todo mundo. A situação ocorreu na última terça-feira (23), quando Jenny Warwick olhou pela janela e viu um objeto amarelo se mexendo e tentando entrar na casa.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

"As pessoas que passavam por ali não conseguiam acreditar no que estava acontecendo", relatou a moradora ao site Daily Echo. Linda Elmer, outra vizinha, decidiu capturar a cobra para evitar mais pânico entre os moradores.

"Eu consegui pegar a cobra - ninguém queria ajudar. Foi bem difícil porque ele era um animal grande. Eu consegui ir mancando com essa píton de 5,5 metros enrolada em mim pela rua e bati na porta do dono. Ele é um belo animal e as pítons birmanesas são muito dóceis. Elas não são cobras agressivas de forma alguma. Eu já tive uma, então fiquei confortável em pegá-la", contou.

A cobra estaria tentando fugir devido ao período de verão. Com as temperaturas quentes, muitos animais estão propensos a fugir.



(Foto: Reprodução / Redes Sociais)