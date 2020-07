Cobrança de Zona Azul será retomada nesta segunda-feira (27) 

A cobrança pelo estacionamento em vagas Zona Azul em Salvador será retomada nesta segunda-feira (27). Desde março o pagamento estava suspenso, como medida adotada no enfrentamento ao novo coronavírus.

Também a partir desta segunda-feira, será aceito como forma de pagamento, junto aos operadores, os cartões de débito e crédito, além do dinheiro físico. O condutor poderá ainda utilizar os apps para adquirir créditos.

Neste primeiro momento, apenas não será permitido deixar os veículos nos estacionamentos fechados administrados pela Transalvador que ficam na Barroquinha e o São Raimundo, no Politeama. Esses locais estão funcionando como pontos de apoio para as ações de combate ao novo coronavírus. Já os estacionamentos fechados localizados na Barra, Boulevard 161, Mercado do Peixe e no Campo Grande estarão abertos ao público.

Salvador conta atualmente com 15.427 vagas de Zona Azul que funciona em nos sistemas curta duração (2h) e multi-hora (2h, 6h e 12h). Para saber o período de permanência, basta verificar a sinalização no local.