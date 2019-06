Codecon apreende 40 mil bombas artesanais em ação de combate ao comércio irregular

Uma Operação deflagrada a partir de denúncia feita à Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor de Salvador (Codecon), via aplicativo de celular, resultou na interdição de uma barraca de fogos no bairro de Paripe, na manhã desta terça-feira (11). A equipe apreendeu ainda 44.082 bombas vencidas e inapropriadas para uso. Dessas, mais de 40 mil eram de fabricação artesanal, proibidas para a venda.

A operação foi deflagrada em conjunto pela Codecon, Delegacia do Consumidor (Decon) e Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados da Polícia Civil (CFPC). Os produtos apreendidos foram encaminhados à 5ª Delegacia (Periperi), onde serão encaminhados para destruição.

Denúncias foram feitas via aplicativo de celular (Foto: Divulgação Secom PMS)

A barraca de fogos não tinha alvará de funcionamento, e o autor da denúncia afirmava que o estabelecimento “vendia fogos de todos os tipos”, temendo que ele, a família e vizinhos estivessem “correndo um risco enorme”.

A Codecon tem à disposição dos consumidores o aplicativo Codecon Mobile, disponível nas plataformas Android e iOS, para denúncias em tempo real. É gratuito e permite o envio de fotos.