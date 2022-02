Codesal faz vistoria em apartamento que pegou fogo na Barra; veja fotos

O apartamento, localizado no segundo andar do edifício Kennedy, na Barra, que pegou fogo durante a madrugada, foi quase todo destruído pelo incêndio. O médico residente Bruno Coelho, 32 anos, morreu ao tentar se salvar fogo e outras três pessoas ficaram feridas.

A Defesa Civil fez uma vistoria no imóvel na manhã desta sexta-feira (11). Segundo o laudo técnico da Codesal, não houve danos estruturais ao prédio, apenas prejuízos materiais.

(Divulgação/Codesal) (Divulgação/Codesal) (Divulgação/Codesal) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO)

Ainda de acordo com a Codesal, a causa do incêndio será determinada por perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT). O incêndio começou por volta das 2h20, no edifício que fica na Rua Presidente Kennedy.

Vítimas

Ao perceber que um dos apartamentos estava pegando fogo, Bruno Coelho foi até a varanda pedir socorro aos vizinhos. Ele, que estava no terceiro andar, teria tentado escalar até a varanda do quarto andar, mas acabou escorregando e caiu na área da garagem. Ele morreu na hora.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e debelar o incêndio por volta das 2h30. De acordo com a assessoria da corporação, duas vítimas foram atendidas por unidade do Salvar e levadas para uma unidade de saúde.