Codesal inspeciona área da queima de fogos no Festival da Virada Salvador

Em todos os cinco dias do Festival Virada Salvador, o céu ficará colorido, sempre à 0h, com a queima de fogos de artifícios, na Arena Daniela Mercury. Para garantir a segurança do espetáculo, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) realiza o monitoramento diário no entorno do espaço onde estão instalados os canhões.

O diretor geral da Codesal, Sosthenes Macêdo, reforça a importância da fiscalização para garantir a segurança das pessoas que estão curtindo o festival. “Temos técnicos, arquitetos e engenheiros que acompanham todo o processo. As equipes realizam o isolamento da área juntamente com a Guarda Municipal para garantir que tudo ocorra da melhor forma possível. Todo esse processo dura cerca de uma hora, mas antes de começar a festa, ainda durante o dia, também realizamos vistorias no perímetro a fim de proporcionar maior segurança para as pessoas que estarão na arena a noite”, explicou o gestor.

O espetáculo piromusical conta com 17 toneladas diárias de explosivos e ocorre concomitantemente em 21 pontos da capital baiana, incluindo ilhas. Além da Arena Daniela Mercury, são 10 minutos de queima de fogos no Farol da Barra, Rio Vermelho e Jardim de Alah; e 8 minutos nas praias de Patamares, Itapuã, Amaralina, Boa Viagem, Ribeira, bem como nos bairros de Cajazeiras 10, Santo Antônio Além do Carmo, Periperi e Paripe.