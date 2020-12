Codesal: rumo ao futuro

2020 foi um ano de grandes desafios para a Defesa Civil de Salvador. Além da pandemia do novo coronavírus, enfrentamos os maiores índices de chuva registrados em 36 anos entre março e junho. As demandas por ações imediatas foram muitas.

Diante do risco de contágio da covid-19, por exemplo, tivemos que, em curto intervalo de tempo, alterar as nossas rotinas de modo a não colocar em risco as equipes sem prejudicar as atividades do órgão, serviço essencial do município.

Por outro lado, os índices pluviométricos, que ultrapassaram 700mm em alguns bairros, resultaram em um aumento de 29,95% nas demandas por vistorias em comparação com igual período do ano anterior e que ultrapassaram a 10 mil, o que exigiu de nossas equipes esforço extra para dar conta da alta demanda.

Apesar dos transtornos sem precedentes, chegamos ao fim deste ano sem o registro de ocorrências graves e na certeza de que a Defesa Civil cumpriu sua missão de promover ações que resultem na redução de danos nas comunidades que mais precisam, salvando vidas.

Esses resultados positivos devem ser creditados aos investimentos feitos desde 2015 pela prefeitura e às alterações profundas nas rotinas da Codesal, que passou de órgão de resposta a desastres à unidade ativa, voltada a ações preventivas baseadas em precisos protocolos meteorológicos, apoiados por tecnologia avançada e articuladas com as demais unidades da prefeitura, integrantes do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil.

Coube ainda à atual gestão o mérito de tratar as áreas de risco de modo diferenciado – sejam elas encostas ou áreas alagáveis – de modo a minimizar ou eliminar problema graves e crônicos, tão frequente nos bairros populares, a exemplo da aplicação da inovadora técnica de geomantas.

O futuro de nossa Codesal será ainda mais promissor uma vez que fortalecer as ações do órgão será a meta do prefeito eleito Bruno Reis, cujo compromisso é o de dar continuidade a esse importante trabalho nas áreas precarizadas da capital.

Entre os objetivos da nova administração está o de dar prosseguimento aos trabalhos de atualização constante do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), que prevê entre outras ações a continuidade de implantação de geomantas; a implementação de novas tecnologias, como sensores em taludes e a otimização do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec).

Significativo também é a proposta da nova gestão em reforçar os trabalhos de mobilização e participação dos moradores nas ações necessárias, através dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdec) e do Projeto Defesa Civil nas Escolas (PDCE).

Relevante mencionar o Programa Bairro Novo, um ambicioso projeto de progresso social, urbano e ambiental voltado a aprofundar as medidas que vêm sendo adotadas pela atual administração de integrar à vida urbana o imenso contingente populacional que ainda vive de forma precária.

Diante de tantos avanços, em curto intervalo de tempo, sinto-me recompensando por ter integrado essa briosa equipe da prefeitura e ter contribuído para consolidar, com o auxílio de nossos dedicados colaboradores, a nova Defesa Civil de Salvador.

Estas conquistas serão ampliadas no mandato de Bruno Reis e Ana Paula Matos, cujo trabalho ao longo da atual gestão foi de fundamental importância para criar uma nova modalidade administrativa que devolveu a dignidade à população que mais precisa, em áreas onde o poder público ainda não havia chegado.



Não para não!

Sosthenes Macêdo é diretor-geral da Defesa Civil de Salvador