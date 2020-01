Coelba abre 64 vagas de estágio em dez municípios

A Coelba abriu ontem as inscrições para o seu programa de estágio 2020, com a oferta de 64 vagas para estudantes em diversos cursos nas áreas de Ciências Exatas e Humanas. Além de Salvador, há oportunidades em outros dez municípios: Feira de Santana, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, Itaberaba, Juazeiro, Vitória da Conquista, Brumado, Porto Seguro, Eunápolis e Barreiras. Os candidatos precisam ter previsão de formatura entre julho de 2021 e dezembro de 2022. Inscrições até o dia 28 de fevereiro, no site http://bit.ly/estagioneoenergia2020.

Bolsa e benefícios

Os selecionados pela concessionária de eletricidade terão direito a bolsa-auxílio e uma série de benefícios como vale refeição e alimentação, plano de saúde, seguro de vida e vale transporte. Os aprovados começarão a atuar na empresa no próximo mês de abril. A jornada é de 20 ou 30 horas semanais.

Neoenergia

A Neoenergia, controladora da Coelba, também oferece oportunidades para estágios no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Pernambuco, totalizando mais de 200 vagas.