Coelba atinge marca de seis milhões de clientes e lança nova campanha

Para comemorar a marca de seis milhões clientes, o que representa 15 milhões de habitantes, a Coelba lança, nesta segunda-feira (2), a campanha publicitária “Conexões Reais”, com personagens reais, clientes da distribuidora, mostrando a importância da energia elétrica em suas vidas. A ideia é se aproximar ainda mais de seus clientes e garantir a qualidade do serviço de energia tão fundamental na vida das pessoas.

Foi com esse compromisso que a Coelba realizou, em 2018, o maior investimento da história da companhia: 1,8 bilhão de reais. Entre os investimentos estão a construção de sete novas subestações e 26 novas linhas de alta tensão, ampliação de outras cinco subestações, além de investimento em automação da rede elétrica.

O sistema de automação, também conhecido como Self-Healing, permite uma recomposição automática da rede elétrica restaurando o fornecimento de energia no menor tempo possível, muitas vezes em apenas alguns segundos, e diminuindo ao máximo o número de clientes afetados pela interrupção de energia. A rede automatizada faz parte dos investimentos para aumentar a confiabilidade e a qualidade do fornecimento de energia da concessionária.

E os investimentos continuam. Somente no primeiro semestre de 2019 a Coelba investiu R$ 1,003 bilhão. Boa parte deste valor dedicado ao sistema de automação de suas subestações e equipamentos da rede, nas renovações de subestações, linhas de transmissão e rede de distribuição, além do investimento em expansão do sistema de distribuição.

Os resultados refletem uma evolução contínua na melhoria do indicador de qualidade do fornecimento de energia, a Duração Equivalente de Interrupção por Consumidor (DEC). No ano de 2018, a Coelba registrou o valor de 14,44 horas, uma queda de 27,18% em relação a 2017, quando foi de 19,83 horas. E em 2019 caiu ainda mais para 12,66, ficando abaixo do limite definido pela Aneel, órgão regulador do setor elétrico, que é de 14,46h. Desta forma o DEC de 2019 é 36,15% melhor que o apresentado no final de 2017 e 12,66% abaixo do limite regulatório.

As formas de contato com os clientes também fazem parte destes investimentos. Os canais digitais de atendimento já representam 85% das transações realizadas pelos clientes, sendo 67% através do site e mais de 10% pelo aplicativo. Com praticidade e rapidez, o cliente consegue emitir a 2ª via da fatura, comunicar falta de energia e verificar o histórico de pagamentos, dentre outros serviços. A interrupção de energia também pode ser informada através de SMS para 26560, com o número da conta contrato.

Para o atendimento presencial estão disponibilizados mais de 400 estabelecimentos credenciados em todo o estado da Bahia. As lojas de atendimento ao público possuem atendentes treinados, espaço com Wi-Fi gratuito, computadores, totens de autoatendimento e agentes de migração digital, que auxiliam os clientes a utilizar os canais digitais da Coelba.

Através do site da Coelba, os clientes podem agendar atendimento presencial com hora marcada. Pelo telefone 116 também é possível solicitar os serviços da concessionária. Nas redes sociais (facebook, instagram e twitter) os clientes podem interagir, buscar informações e tirar dúvidas.

Os clientes corporativos e as imobiliárias possuem canal de atendimento exclusivo. No site da Coelba está disponibilizado um Portal Corporativo e um Portal Imobiliário para realização de diversos serviços comerciais e informações de interesse desses públicos, de forma a agilizar o atendimento.

A Coelba também realiza a gestão do maior Programa de Eletrificação Rural do país, com investimentos de R$ 5,2 bilhões da concessionária e participação financeira do Governo Federal desde 2004, quando deu início ao Programa. Já são mais de 634 mil ligações no estado promovendo desenvolvimento econômico e melhorando a qualidade de vida das pessoas.

São estes investimentos que impulsionam uma constante transformação na empresa e promovem o engajamento de nossos mais de 18 mil colaboradores, próprios e terceiros, para atender da melhor forma possível cada um dos nossos 6 milhões de clientes. Nosso compromisso é melhorar sempre para conquistar cada vez mais o respeito e a admiração dos nossos clientes. Juntos construímos conexões reais.

Sobre a Campanha “Conexões Reais”

A campanha será veiculada em multiplataformas, durante dois meses, nos meios de comunicação de massa (TV, rádio, outdoor, busdoor e internet), redes sociais e ações nas lojas de atendimento, em toda a Bahia. Nas redes sociais da Coelba, será publicada uma websérie composta de 05 filmes com personagens reais, que contam suas histórias, mostrando a importância da energia elétrica na vida deles. Acompanhe essas conexões reais, acesse @coelbaoficial, no facebook; @oficialcoelba, no twitter, @coelbaoficial, no youtube; ou @coelba_oficial, no instagram.