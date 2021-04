Coelba flagra gatos de energia em grandes estabelecimentos de Brotas

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) realizou uma grande operação de fiscalização de ligações clandestinas no bairro de Brotas, em Salvador, neste sábado (17). As equipes da concessionária percorreram as localidades de Matatu, Luís Anselmo e Vila Laura e realizaram 87 inspeções, encontrando sete irregularidades em grandes comércios da região, entre eles uma farmácia e um laboratório de análises clínicas.

As ligações estavam desviando energia através do medidor, o que é considerado fraude para que o consumo real não seja registrado. Os proprietários foram autuados e as ligações desativadas.

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro e a pena para o responsável pela fraude pode chegar a 08 (oito) anos de reclusão.

Além de crime, o “gato” de energia representa risco de morte a quem faz e a quem está próximo. A ligação clandestina também causa perturbações no fornecimento de energia da região e pode provocar a queima de eletrodomésticos dos vizinhos.

Como denunciar

Para reduzir os riscos e o furto de energia, a Coelba mantém um programa constante de inspeções. A empresa tem canais de denúncia para casos de fraudes e furtos, por meio dos quais é possível passar as informações anonimamente, como o telefone 116 ou o site www.coelba.com.br.