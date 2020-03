Coelba permite que conta de luz seja parcelada em até 12x

Com o impacto na economia após a chegada da pandemia do novo coronavírus à Bahia e possibilidade da queda na renda mensal das famílias, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) decidiu aceitar que as contas de luz sejam parceladas em até 12x, para que o consumidor consiga quitar sua dívida sem ter seu fornecimento interrompido.

De acordo com a empresa, os boletos poderão ser pagos com cartão de crédito das bandeiras Master, Visa, Hiper, Elo e Amex, tanto à vista quanto parcelado. Para isso, basta acessar o próprio site da Coelba.

A ação é uma parceria da empresa de energia com a Flexpag, empresa especializada em pagamento por meio de cartões de crédito e débito.

De acordo com a Coelba, as novas determinações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para o período da pandemia do novo coronavírus, como a suspensão dos cortes de energia por falta de pagamentos durante 90 dias, são temporárias e não isentam o consumidor de pagar a conta. Quem ficar inadimplente poderá pagar multa com juros.

Além disso, a Aneel definiu que os boletos impressos não precisam ser entregues. Neste caso, o consumidor deve atualizar seus dados junto à Coelba (principalmente e-mail e telefone celular) e acessar a conta por meio dos canais online www.coelba.com.br ou pelo aplicativo no smartphone ou tablet.



Em caso de dúvidas, o cliente pode entrar em contato com a Coelba pelo WhatsApp, através do número (71) 3370-6350 (ou a partir da leitura do QR Code abaixo). A empresa de energia, por prevenção ao coronavírus, restringiu o atendimento presencial apenas aos serviços de Ligação Nova, Alteração de Titularidade, Religação, Negociação de Débitos e Entrega de Projetos.

Veja como dividir sua conta:

- Acesse o site www.coelba.com.br e selecione a opção 'Pagar com cartão de crédito;



- Insira os dados do cartão de crédito, selecione a quantidade de parcelas desejadas e clique em 'Pagar com cartão';



- Ao selecionar a quantidade de parcelas, é possível visualizar o valor das parcelas e o total com a inclusão da taxa de juros do cartão.