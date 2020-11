Cogumelo na mesa: veja receitas que leva esse 'fungo do bem' como ingrediente

Multifucionais, os cogumelos são vegetais que oferecem diversas opções saborosas de preparo. Quem ensina para gente algumas receitas onde o cogumelo se torna o prato principal é o sócio da Puro Saudável Restaurante e Quitanda Natural (@purosaudavel), Vitor Bufon Krohling, que já começa dando algumas dicas.

“Existem muitas maneiras de prepará-lo grelhados, recheados ou salteados. Não precisa molhar porque é uma esponja. Tem que limpar tudo com pano úmido. Não pode cozinhar muito também, porque é um ingrediente de trabalho rápido. Uma salteada e você já consegue extrair o sabor dele”, aconselha.

'Uma salteada e você já consegue extrair o sabor do cogumelo', ensina Krohling

Vitor escolheu duas preparações bem versáteis: o Nirá com Shimeji e Eryngui e também o Spaghetti de Palmito Pupunha com Molho branco Funcional e Cogumelos grelhados.





NIRÁ COM SHIMEJI E ERYNGUI

Ingredientes

1 maço de nirá 150g

1 bandeija de shimeji 200g

1 bandeija de Eryngui 200g

2 col sopa de azeite ou manteiga ghee

2 col sopa coco aminos (shoyu de coco)

1 col sob de óleo de gergelim

1 dente de alho

Preparo

Corte os nirás na largura de dois dedos. Limpe os cogumelos com guardanapo. Após fazer isso, corte-os em pedaços de 2 cm. Em uma frigideira aquecida com manteiga ou azeite, refogue o alho e coloque os cogumelos. Ele vai soltar líquido e quando secar acrescente os nirás. Adicione o óleo de gergelim e deixa grelhar um pouco. Em seguida, coloque o coco aminos e desligue o fogo.





SPAGHETTI DE PALMITO PUPUNHA COM MOLHO BRANCO FUNCIONAL E COGUMELOS GRELHADOS

Cogumelos grelhados

Ingredientes

1 bandeija de shimeji (200g)

1 bandeija de shitake (200g)

2 colheres sopa de azeite

2 dentes de alho

1 cebola picada em cubos pequenos

1 ramo de tomilho

Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira aquecida com azeite refogue o alho, a cebola. Em seguida, acrescente os cogumelos. Eles vão soltar um líquido e quando secarem é só adicionar o tomilho, sal, a pimenta e reservar.



Molho Branco Funcional

Ingredientes

170g de castanhas de caju crua

380g de água

80g de cebola

3g de alho ralado

20g de azeite de oliva

1 folha de louro

Noz moscada a gosto

Pimenta do reino a gosto

Modo de preparo

Deixe a castanha de molho por seis horas. Se não tiver tempo, ferva água e despeje sobre ela deixando 30 minutos. Escorra a água, lave bem e coloque as castanhas no liquidificador. Adicione água e bata bem. Enquanto isso, aqueça o azeite, refogue a cebola com louro e, em seguida, adicione o alho e refogue. Despeje o leite da castanha sem coar e cozinhe até engrossar. Finalize o molho temperando com sal, pimenta e noz moscada. Não esqueça de retirar a folha de louro.



Spaguetti



Ingredientes

1 bandeija de spaguetti de pupunha (200g)

Modo de preparo

Coloque o spaghetti de palmito em uma panela com agua quente e sal por dois minutos e escorra logo em seguida.

Finalização

Adicione o spaghetti de palmito na panela com o molho branco, misture bem. Coloque em um prato e finalize com os cogumelos grelhados por cima.