Colar de Gusttavo Lima é puxado durante show; assista

O cantor Gusttavo Lima esteve em São Luís, no Maranhão, para fazer uma apresentação no último sábado (30), mas acabou sendo roubado por alguém da plateia enquanto passava pelo público para cumprimentar os fãs.

O vídeo foi gravado pela fã Bárbara Lethicya, onde mostra o momento exato em que Gusttavo descia do palco com vários seguranças e acabou sendo puxado pelo braço por uma pessoa e teve o colar arrancado do pescoço.

Após a 'agressão', ele pede calma, mas não percebeu que o acessório foi arrancado rapidamente do corpo. Os seguranças também não conseguiram observar a situação. Até o momento, Gusttavo Lima não se pronunciou sobre o assunto.