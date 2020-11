Colbert Martins é reeleito em Feira de Santana e anuncia reforma administrativa

Enfim, a vitória. Na sua quarta tentativa nas eleições municipais de Feira de Santana para o cargo de prefeito, a Princesinha do Sertão finalmente elegeu Colbert Martins (MDB). O político é o atual gestor da cidade, mas não da forma convencional. Em 2016, Colbert foi eleito vice-prefeito de José Ronaldo, que se retirou do cargo em 2018 para concorrer ao pleito de Governador do Estado. Ele acabou assumindo a cidade. Desta vez, foi eleito nas urnas com 54% dos votos válidos, desbancando Zé Neto, do PT, com 45%. E foi de virada. No primeiro turno, o adversário foi melhor nas urnas, com 41% dos votos, contra 38% do agora vencedor.

Nas últimas três eleições que concorreu a prefeito, Colbert perdeu todas para o PFL, hoje DEM. No último, em 2008, ficou com apenas 24,44% dos votos, perdendo para Tarcízio Pimenta. Em 2004 e 2000 perdeu para José Ronaldo, com 19,21% e 33,7% dos eleitores, respectivamente. Se não pode com o inimigo, junte-se a ele. Em 2016, Colbert se aliou ao próprio Zé Ronaldo, do DEM, conquistando a vaga de vice-prefeito. Acabou sendo o caminho para o cobiçado cargo de prefeito.

Aos 65 anos, o político feirense finalmente vai seguir os passos do saudoso pai, Colbert Martins da Silva, que foi eleito prefeito de Feira por duas vezes, nos anos de 76 e 88. Contudo, a vaga de prefeito não é o primeiro cargo político do Colbert filho. Antes de finalmente assumir a gestão da cidade, o atual gestor foi deputado estadual, entre os anos de 1991 e 1995, conquistando ainda a vaga de deputado federal em três mandatos (1997-1999, 2003-2007 e 2007-2011).

Nascido no dia 2 de outubro de 1952, em Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho se formou em medicina pela UFBA, em Salvador. Na capital, foi diretor do Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia e vice-presidente da Associação Baiana de Medicina. Em Feira, também foi diretor regional e subsecretário de Saúde, além de professor de Epidemiologia da Universidade Estadual de Feira de Santana, UEFS, desde 1989. Na vida pública, foi autor do projeto que implantou a Região Metropolitana de Feira de Santana, sancionada em 2011.

Novos passos

Em participação, ao vivo, no programa do CORREIO exibido em todas as redes sociais do jornal após a apuração dos votos, Colbert ressaltou os próximos passos da sua gestão. "Agradeço ao povo da minha terra e dedico essa campanha a meu pai, que, onde ele estiver ele sabe que eu estou seguindo o caminho dele. Nesse segundo turno nos comportamos como se fosse uma segunda eleição. Trabalhamos muito e vencemos. Nesse segundo mandato vamos priorizar a saúde. A epidemia não acabou. A covid continua aí. Nosso hospital de campanha continuará aberto. Não há vacina no médio prazo previsto. Estou pronto com 174 postos de saúde para iniciar a vacinação quando tiver uma vacina que seja segura de qualquer lugar que a vacina seja segura pela Anvisa", destacou o prefeito lembrando que irá para Brasília na quarta-feira em busca de apoio de parlamentares com emendas.

O prefeito reeleito ressaltou que pretende fazer uma reforma administrativa na cidade. "Em janeiro de 2021 nós famos fazer uma reforma administrativa. A forma como a prefeitura de Feira de Santana é organizada hoje já dura 30 anos. Vamos organizar as secretarias, estamos pensando nas superintendência. Vamos fazer uma mescla de pessoas experientes com novas pessoas", destacou.

Colbert agradeceu ainda o apoio do prefeito de Salvador, ACM Neto, que também é presidente nacional do Democratas. "2022 começou agora. Vimos que o PT diminuiu muito. Mas esse novo cenário mostra uma força grande de nós que estamos na oposição. E, nesse cenário, vemos uma força muito grande do prefeito ACM Neto. Inclusive, agradeci a ele pois ele foi muito improtante e fundamental para a nossa vitória", pontuou.

Reveja a participação de Colbert no programa do CORREIO:





Prefeito de Salvador comemora

Prefeito de Salvador, ACM Neto se envolveu diretamente nas campanhas de Colbert e também de Herzem Gusmão, em Conquista, eleito em Feira em condições semelhantes, e comemorou as viradas.

"As vitórias de Herzem, em Conquista, e de Colbert, em Feira, são simbólicas e confirmam que novos ventos começam a soprar em nosso estado. Ventos que mostram que os baianos estão preparados para construir um futuro ainda muito melhor", escreveu Neto no Twitter.