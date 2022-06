Coleção Outono/Inverno da Tig aposta em peças elegantes e divertidas

Deixa brilhar

Depois de tanto isolamento na pandemia, surge naturalmente aquela vontade de se render a um certo glamour. O pijama dá o lugar ao brilho e elementos como pedrarias, plumas e paetês entram em destaque e viram desejo na cena da moda. Atrás de uma boa inspiração para a montação? Então, dá uma espiadinha na nova coleção Outono/Inverno da marca paulista Tig, batizada de Grand Hotel Royal, que nasce apostando em peças elegantes e divertidas, como esse vestido glam todo trabalhado no rosa. Quem dá mais?

Casa com bossa

Uma luminária lúdica pode ser aquela peça que está faltando para o decor da sua casa se tornar um pouco mais divertido. O Vixe amou essa em formato de cogumelo, que você arremata no e-commerce da Imaginarium por R$ 159,9. Depois, basta pensar naquele espaço que está precisando de uma bossa extra.

Ele tropical

Atrás de uma camisa trendy para dar de presente de dia dos namorados para seu boy descolado? Olha só esse achado da lojas Renner, com pegada tropical, que ele pode usar com uma bermuda de cor. Preço: R$ 139,9

Bota a bota já

Quem ainda não se rendeu? Os modelitos no estilo western são os mais cobiçados e estão fazendo sucesso entre as fashionistas. Quer uma para chamar de sua? Olhos abertos para essa versão da Ali Express que ainda é amiga do bolso. Custa R$ 99,85.

Oitentinha

Um top bafônico para criar aquele look lacrativo inspirado nos anos 80. Rola sentimento? Então garanta logo essa aposta da lojinha virtual da Baw na cor rosa que você leva para casa por R$ 79,9. Dica de stylist: faz um combo perfeito com um scrunchie. Fica cool!

Puro brilho

Está a fim de injetar aquele glamour no vestido básico para criar um visu glam para sair à noite? Que tal apostar na tiara? Esse modelito à venda na loja de acessórios Belinha cumpre bem essa função de criar aquele efeito. Custa R$ 89,9

Nota 10: Uma amiga organizou um aniversário inesquecível para outra em um bar secreto, no qual fotos eram proibidas. A ideia era curtir o momento presente, sem flashs.

Nota 0: Um cliente deixou um vendedor em uma loja de departamentos muito constrangido. Na frente de outras pessoas preguntou se o rapaz queria sair com ele. De última!