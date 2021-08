Coleções magníficas em recintos fechados

A história da humanidade pode ser contada desde seu início através de colecionadores. O colecionador guarda pedaços do tempo. Faz sua história pessoal com seu acervo de obras de arte, como uma prerrogativa, um sentido de vida. Um dependente da criação de caráter estético e renovações. Os principais colecionadores de arte do mundo são os muitos ricos, grandes executivos e investidores. Eles representam o topo da economia mundial. Os maiores colecionadores de arte são: Paul Allen, empresário, fundador da Microsoft ao lado de Bill Gates. Entre seus principais quadros temos “Maternité II”, uma peça emblemática de Paul Gauguin. François Pinault, francês, presidente da Holding Kering, um conglomerado que abriga empresas de artigos de luxo como Gucci e Alexander McQueen. Mukesh e Nita Ambani, o casal mais rico da Índia, com uma fortuna de 20 bilhões de dólares. Colecionam obras e promovem a arte de seu país. Poju e Anita Zabludowicz, que contam com uma coleção de 5 mil peças importantes. Entre seus planos está a abertura de um museu de arte contemporânea de capital privado. Adrian Cheng é um famoso empresário chinês que já se solidificou com sua presença artística no cenário internacional. Sua principal meta é ajudar a construir uma cultura chinesa contemporânea. Robbie Antonio é fundador e CEO da Revolution Precrafted, uma empresa de sucesso que está revolucionando o mercado da arquitetura e design. É filipino de nascimento e tem obras de Andy Warhol, Francis Bacon e Takashi Murakami. Charles Saatchi é um empresário iraquiano–britânico de gosto refinado. Seu acervo conta com peças de artistas como Sol Lewitt, Andy Warhol e Julian Schnabel. Bernard Arnault é presidente e diretor da LVMH, um holding francês especializada no mercador de luxo. O francês tem em sua coleção peças de Yves Klein, Henry Moore e Pablo Picasso. Steve Cohen é investidor e filantropo americano que fez história na Bolsa de Valores e no circuito artístico. Seu amor pela arte é de conhecimento geral. Dono de obras de artistas como Edward Munch e Paul Gaugin. Philip Niarchos tem um patrimônio líquido avaliado em mais de 2,5 bilhões de dólares. Entre suas obras mais importantes estão peças de Pablo Picasso e um autorretrato de Van Gogh. Cada um destes colecionadores tem um acervo que muitos museus importantes do mundo não têm. O que se lamenta é que acervos importantes da arte não chegam para a apreciação do grande público. Ficam em locais trancados e vigiados, distantes dos apreciadores, críticos de arte, historiadores. Acervos fechados.