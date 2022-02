Coletivo baiano lança áudio-série sobre mulher trans e lésbica; onde ouvir

Estreia nesta quarta-feira (16) a nova áudio-série soteropolitana Enviar. Com 4 episódios, a obra conta a história de Fayola, uma mulher trans e lésbica que se apaixona por Paloma, sua namorada virtual. Em tempos de pandemia, elas enfrentam dificuldades para lidar com o relacionamento.

Um novo episódio será disponibilizado a cada quarta-feira no Spotify, Deezer e Youtube. Os capítulos irão ar aos nos dias 16 e 23 de fevereiro, e 2 e 9 de março.

A áudio-série foi idealizada pelo projeto Encruzilhada Kuir, que atua com pautas sobre as vivências do público LGBTQIAP+. Na obra, Fayola narra as suas experiências diante da sociedade, juntamente com as novas descobertas feitas em quarentena.

Idealizadora do Encruzilhada, Luane Souto fala sobre o produto que será lançado. Segundo ela, a ideia é a de abranger o olhar sob as realidades desse público LGBTQIAP+, expressando uma representação cuidadosa. “Está é uma ação coletiva de difusão, debate e instrumentalização de pessoas interessadas”.

Cursos para o público

Além do seriado, o coletivo também oferta diversas atividades para toda a comunidade interessada. A primeira delas é a Oficina de Dramaturgia Kuir Multimídia, que debate a dramaturgia Queer, a partir de ferramentas tecnológicas e elementos imagéticos e estéticos. Serão realizadas aulas sobre iluminação, construção textual – como a escrita de roteiros – e fundamentos teórico-práticos de como gravar vídeos.

A segunda iniciativa será a realização de uma roda de conversa virtual: "Notas sobre cis-hétero-colonialidade e produções dramatúrgicas". O encontro abordará um debate sobre a representação e representatividade LGBTQIAP+ no cenário teatral e audiovisual baiano. Além disso, os convidados abordarão a questão da solidão da população Kuir no contexto pandêmico. O bate-papo ocorre em formato de live e é transmitido no instagram @encruzilhadakuir, no dia 21 de fevereiro, às 20h, e contará com dois intérpretes de LIBRAS.

O projeto foi contemplado no Edital Cultura na Palma da Mão e tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura (Prêmio Cultura na Palma da Mão/PABB) via Lei Aldir Blanc, redirecionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.