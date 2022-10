Coligação de Lula pedirá prorrogação das eleições no Nordeste após operações da PRF

A coligação do candidato à presidência Luís Inácio Lula da Silva (PT) pedirá a prorrogação do horário de votação no Nordeste ao ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo a colunista Mônica Bergamo, o grupo político crê que operações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal na região dificultou o acesso dos eleitores, majoritariamente lulistas, aos locais de votação.

Mais de 500 ações de fiscalização a ônibus de eleitores foram feitas neste domingo de eleição. Esse número é 70% maior do que o registrado no primeiro turno.

O diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, esteve no prédio do Tribunal Superior Eleitoral no início desta tarde. Em reunião com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, Vasques se comprometeu a interromper todas as abordagens em ônibus e obedecer a decisão do ministro.

Em coletiva após o encontro, Alexandre afirmou que nenhum eleitor foi impedido de votar.