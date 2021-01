Coloca tudo em ordem

Aproveita o dia para colocar tudo em ordem, arrumando os espaços onde passas a maior parte do teu tempo, porque esse exercício te brindará com o suporte para que, também, coloques em ordem teus pensamentos e emoções. Infelizmente, todos existimos numa época em que a ignorância entranhada na alma humana se manifesta sem pudor, aproveitando-se da fragilidade de nossos conceitos, de termos reduzido o Universo a um ponto de vista individual, se aproveita da vulnerabilidade que resulta de termos colocado o indivíduo acima do Universo. Enquanto isso durar, continuará sendo muito difícil organizar teus planos e te ater a esses, porque as condições irão mudando muito rapidamente, e terás de te adaptar a elas. Não importa, mantém vivos teu amor pela vida e pelo ser humano, não te deixes enganar pelo ódio que é incentivado pela ignorância.

ÁRIES: Os desentendimentos são naturais, dado haver tanta gente envolvida nesta parte do caminho. Porém, nada disso há de ser tomado pela sua alma como uma prova de que os resultados esperados nunca serão alcançados. Nada disso.

TOURO: Se você fez tudo que estava ao seu alcance para mudar o curso das coisas, então procure se aquietar e descansar, deixando na mão dos mistérios da vida os próximos movimentos. Confie na vida, aposte em seu taco.

GÊMEOS: Aquilo que era tão claro e evidente em algum momento nada distante, pode ter se convertido numa confusão que, agora, não lhe brinda com nenhum apoio. Não se importe com isso, é uma condição que vai passar. Com certeza.

CÂNCER: As suspeitas não são provas, são apenas suspeitas. É bom você ter isso em mente, para não se complicar tendo certezas que, na verdade, não passam de suspeitas. Isso evitará você fazer julgamentos equivocados. Melhor não.

LEÃO: A ambiguidade das pessoas que lhe servem como referência nesta parte do caminho não há de ser tratada como um defeito, nem muito menos como uma afronta. Diante do estado atual das coisas, a ambiguidade é natural.

VIRGEM: Sempre haverá alguma potencialidade oculta em todos os cenários pelos quais você transitar, mas isso não significa que você deva assumir a responsabilidade de fazer com que todas elas sejam exploradas e concretizadas.

LIBRA: Não há disponível uma única fórmula que, se aplicada, faria tudo dar certo e você não teria de se preocupar com mais nada. Se houvesse, estaria todo mundo à procura dela, mas só a buscam os que se enredam em fantasias.

ESCORPIÃO: Com certeza, sempre haverá pessoas apontando o dedo e criticando. Porém, se isso fizer você evitar o devido reconhecimento dos próprios erros, então você sucumbiria ao efeito das críticas que elas fazem.

SAGITÁRIO: As palavras ditas não podem ser recolhidas, mas sempre se pode pedir desculpa e retificar os resultados, ou não? Claro que sim! Não há fraqueza nenhuma em refazer o caminho para consertar os erros cometidos.

CAPRICÓRNIO: A autocrítica é, às vezes, tão parcial e severa que acaba evitando que você tome algumas atitudes mais livres e independentes, o que é uma pena, porque a experiência da liberdade traz muitos benefícios à alma.

AQUÁRIO: Suporte a pressão para não se precipitar tomando iniciativas que, depois, se mostrariam contraproducentes. Procure ganhar um pouco de tempo, porque a clareza retornará e, talvez você comprove que não havia nada a fazer.

PEIXES: A solidão pesa nesta parte do caminho. Essa companheira fiel, que sempre lhe brindou com aspectos deliciosos da existência, neste momento tem pouco ou nada a lhe oferecer. Tente circular por aí e ver o que acontece.