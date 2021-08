Coluna Alô Alô Política estreia no CORREIO nesta sexta-feira

Informações tão fortes e importantes que, se você soubesse antes, poderia até mudar o seu voto. É com esse mote que o Alô Alô vai fazer desta sexta-feira 13 um dia de sorte. O site, parceiro do CORREIO há seis anos, vai lançar a sua coluna chamada Alô Alô Política: uma curadoria com os principais acontecimentos da política e nos bastidores do poder em Salvador, na Bahia e no país.

Fundador do site Alô Alô Bahia, Rafael Freitas contou ao CORREIO que a nova coluna semanal do veículo vai trazer tudo aquilo que os políticos curtem, mas não compartilham. “Faremos um apanhado das principais notícias para trazer esses acontecimentos sob a nossa perspectiva. Além disso, trazer o que vem para os próximos dias, os projetos relacionados e a atuação dos principais agentes políticos da política nacional”, afirmou.

O Site Alô Alô já tem uma década de vida e em mais da metade do período de sua existência é um parceiro do CORREIO. Atualmente, a coluna social do Alô Alô já aparece em nossas páginas todas as quartas-feiras e finais de semana. Além disso, as principais notícias relacionadas ao entretenimento, empresariado e economia baiana, apuradas pelo site, também têm seu espaço no portal do CORREIO.

“A coluna Alô Alô Política é mais uma chancela de tudo que a gente acredita: interesse do leitor, informações prioritárias, seriedade, consistência sem chatice e fazer com que a notícia seja algo transformador para a vida das pessoas”, disse o colunista.

A decisão de trazer uma coluna exclusivamente sobre política veio a partir de uma série de reflexões feitas por Rafael e equipe do Alô Alô, além de uma percepção cada vez mais evidente de que tudo é política. Dessa análise de cenário, veio a ideia de montar um produto exclusivamente voltado para política que já nasce com a oportunidade de se replicar em veículos que têm um público e credibilidade sólidas no estado.

"Sentimos a necessidade de falar sobre política. A grande diferença é que traremos fatos inéditos, com visão inédita sobre os centros de poder e as danças das cadeiras de esferas federal, municipal, estadual, os bastidores, tudo de uma forma muito peculiar. Do jeito do Alô Alô Bahia", disse Rafael. A coluna será publicada todas as sextas tanto no jornal impresso quanto nos sites do correio24horas e Alô Alô Bahia.

Ainda sem antecipar qualquer informação ou tema que estará presente na coluna de estreia, Rafael Freitas afirmou que toda a equipe do Alô Alô Bahia estará mobilizada para fazer a coluna Alô Alô Política rodar. A promessa é saber das notícias em primeira mão, buscando informações com seus agentes e as pessoas no seu entorno. Com isso, a ideia é se tornar um farol em temas políticos, noticiando alguns fatos que não estão esclarecidos, ou que leitoras e leitores têm dúvida e precisam saber mais.