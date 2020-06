Com 126 casos de covid-19, bairro de Itinga terá circulação restrita a partir desta quarta (3)

Divulgação/ PMLF/Arquivo

O bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, terá a circulação de pessoas restrita a partir desta quarta-feira (3), até o dia 10 de junho. A medida foi anunciada pela prefeitura da cidade, que tomou como base para a decisão o número de casos registrados no bairro. Já são 126 casos confirmados, o que corresponde a cerca de 24% dos casos confirmados em toda a cidade.

De acordo com decreto publicado pela prefeitura nesta segunda-feira (1), moradores da Itinga só deverão circular pelas ruas do bairro em caso de extrema necessidade. Apenas estabelecimentos comerciais essenciais terão autorização para funcionar, e a aglomeração de pessoas em espaços públicos ou privados será proibida. Locais para estacionamento também serão limitados.

Quem for flagrado descumprindo o decreto poderá ser autuado em flagrante pela prática dos crimes contra a saúde pública e desobediência, previstos nos artigos 268 e 330 do Código Penal Brasileiro. Também ficam sujeitos a aplicação de multa, interdição e/ou suspensão de atividade comercial, conforme previsto em legislação municipal.

A medida segue desde o Largo do Caranguejo, tendo um raio de dois quilômetros em direção à Avenida Fortaleza, Alto de Itinga, São Cristóvão e Parque São Paulo.

"O decreto, que compreende os períodos diurno e noturno, é uma resposta ao aumento no número de casos de contaminação pelo coronavírus no município, especialmente em bairros mais populosos, a exemplo da Itinga, onde residem 126 moradores que testaram positivo para a covid-19, mais de 24% dos 532 casos de contaminação em Lauro de Freitas, e seis óbitos dos 12 registrados até esta segunda-feira, representando 50% dos óbitos totais do município", disse a prefeitura, em nota.

Os bairros de Caji (81) e Portão (54) ocupam o segundo e terceiro lugares em número de contaminados. A fiscalização será realizada em barreiras montadas nas principais vias do bairro. Quem for abordado deve apresentar comprovação de residência e da necessidade de circulação. Estão permitidos deslocamentos para unidades de saúde, estabelecimentos comerciais autorizados a funcionar, entrega de bens essenciais para pessoas dos grupos de risco, prestação de serviços emergenciais por órgãos públicos, e de assistência a idosos, crianças, e pessoas com necessidades especiais.

Durante a restrição, estão autorizados a funcionar apenas estabelecimentos comerciais essenciais, como supermercados, panificadoras, açougues, farmácias, postos de combustível, agências bancárias e lotéricas, unidades ou serviços de saúde humana ou animal, de urgência e emergência, além de serviços públicos essenciais, funerárias, segurança privada, imprensa, telecomunicações, logística e transporte de alimentos e medicamentos. Segue suspensa a atividade de vendedores ambulantes.

A Prefeitura também vai realizar ações de apoio e proteção aos moradores do bairro, como a medição de temperatura e encaminhamento de casos suspeitos de covid-19 para avaliação clínica, ações de combate ao mosquito aedes aegypti, distribuição dos kits alimentos substituindo a merenda escolar e máscara para pessoas com vulnerabilidade social cadastrados pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania (Semdesc), além da intensificação das ações de desinfecção de locais públicos, realizada pela gestão desde o início da pandemia.