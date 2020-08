Com 18,1ºC, Recife registra recorde de temperatura mínima em três anos

No Recife, esta terça-feira (25) foi dia de tirar o pó dos casacos e meias, já que a capital pernambucana registrou a menor temperatura em três anos, marcando 18,1°C de mínima por volta das 5h da manhã, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac).

De acordo com a Apac, a causa da baixa temperatura é o sistema frontal que se deslocou entre as regiões Sul e Sudeste do Brasil nos últimos dias, provocando diminuição de temperaturas, inclusive neve em alguns estados. "A intercorrência desse sistema frontal causa diminuição de nuvens, fazendo com que haja temperaturas mais baixas também no litoral", explicou o meteorologista Thiago do Vale.

O sistema frontal deve ter interferência em Pernambuco até esta quarta-feira (26), e depois deve dissipar-se, segundo o meteorologista. "Pela dinâmica do sistema, acho que a mínima foi hoje mesmo, amanhã deve continuar frio mas não deve atingir o mesmo valor."

As temperaturas estão naturalmente mais baixas no Agreste e no Sertão por ser inverno, mas o litoral normalmente é mais quente por causa da umidade. "A temperatura fica mais alta no litoral porque tem mais umidade, o que retém o calor. Só que, nos últimos dias, como está tendo mesmo nebulosidade no litoral, está perdendo calor, como no Agreste, por isso estamos tendo temperaturas mais baixas", afirmou.

A previsão é de que o sistema frontal continue atuando nos próximos dias, e que amanhã o tempo fique mais fresco. "Como esse sistema está se deslocando, a gente espera que os próximos dias continuem um pouco mais frios à noite, e amanhã tem uma variação de nebulosidade durante o dia, o que deve deixar o tempo mais fresco", disse do Vale.

Recordes

O último recorde havia sido de 17,9ºC em 2017, e a menor temperatura de todos os tempos na cidade foi em agosto de 1985, quando os termômetros bateram 15ºC.

Previsão do tempo em todo o EstadoA previsão do tempo é de que todo o Sertão pernambucano e parte do Agreste vão permanecer nublados nesta terça (25) e quarta-feira (26) com temperaturas amenas, variando entre 16°C e 32°C no Sertão, 13°C a 28°C no Agreste. Já na Zona da Mata Sul, termômetros devem variar entre 16,9°C e 29°C.

O vídeo é do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), gravado pelo meteorologista Maicon Veber.