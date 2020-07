Com 2.793 mortes, Bahia ultrapassa 120 mil infectados por coronavírus

A Bahia registrou neste sábado (18) 1.581 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. O número representa um aumento de 1,3% em relação ao dia anterior. Também foram confirmadas 55 mortes (+2,0%) e 4.781 pessoas curadas (+5,0%). Dos 120.238 casos confirmados desde o início da pandemia, 99.704 já são considerados curados, 17.741 encontram-se ativos e 2.793 tiveram óbito confirmado de Covid-19.

Os casos confirmados ocorreram em 403 municípios baianos, com maior proporção em Salvador (39,28%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Gandu (3.033,67), Itajuípe (2.547,46), Ipiaú (2.068,76), Lauro de Freitas (1.862,02) e Madre de Deus (1.853,70).

O boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) contabiliza ainda 258.708 casos descartados e 77.179 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas deste sábado (18).

Na Bahia, 12.314 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.

Mortes

A Sesab contabiliza 2.793 mortes pelo novo coronavírus. Em virtude da disponibilização da base de dados relacionada aos óbitos da Covid-19, os interessados no detalhamento dos perfis podem conferir os casos suspeitos, descartados, confirmados e óbitos relacionados ao coronavírus através do link bi.saude.ba.gov.br/transparencia/ e clicar no ícone localizado no topo da página.