Com 320 vagas, unidade de creche e pré-escola será inaugurada em Fazenda Coutos

A região do Subúrbio Ferroviário ganhará um novo espaço de creche e pré-escola nesta sexta-feira (6). A inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professor Antônio Pithon Pinto acontece às 9h30.

A nova unidade de ensino fica na Alameda Almirante Marques de Leão, s/n, Fazenda Coutos e tem capacidade para rceber 320 vagas de Educação Infantil (de dois a cinco anos), sendo 120 do segmento creche e 200 de pré-escola.

O espaço, que tem 1.868 m² de área construída, terá 10 salas de aula climatizadas para alunos da Educação Infantil, parque, área de recreio, solário, salas de atividades e multiuso, brinquedoteca, além de acessibilidade, como elevador e sanitários para pessoas com deficiência. Ao todo, foram investidos R$ 5 milhões na obra.

A inauguração contará com a presença do prefeito ACM Neto, do vice-prefeito Bruno Reis e do secretário municipal de Educação, Bruno Barral.