Com 350 mil postos no radar até 2025, indústria baiana busca profissionais atualizados

A partir da retomada econômica impulsionada pela flexibilização das restrições impostas pela pandemia, a Bahia vem se destacando na geração de empregos e essa tendência deve seguir firme pelos próximos anos, já que até 2025, cerca de 350 mil postos de trabalho devem ser abertos no setor industrial de todo o estado, segundo o Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025.

Para suprir esta demanda, 80 mil profissionais em formação inicial e 270 mil trabalhadores em formação continuada precisarão se qualificar para aproveitar as oportunidades em áreas como de controle da produção, de planejamento e controle de produção, eletrônica, eletricidade, eletrotécnica e serviços de manutenção de veículos.

De olho nas perspectivas de crescimento do setor industrial que já começam a se apresentar, muitos profissionais iniciaram o processo de atualização. Um exemplo deste quadro é o técnico em mecânica Leonardo Portugal, que buscou um curso pós-técnico do SENAI BAHIA, após deixar um emprego de 9 anos na Ford.

“Eu já conhecia a qualidade do SENAI BAHIA por ter feito meu curso técnico em mecânica na instituição, entre 2011 e 2013, por isso, quando saí da Ford, decidi voltar a estudar para me especializar e me aproximar de uma área que eu já gostava, que é o planejamento de manutenção”, explica Leonardo. “Por ter passado tanto tempo atuando na indústria de automóveis, que tem uma rotina muito específica, optei por um curso pós-técnico, na intenção de expandir os horizontes, e já estou colhendo frutos, pois, na última semana, iniciei um novo emprego como auxiliar de planejamento”, completa.

Com uma proposta de metodologia ativa, que busca aliar prática e teoria, o SENAI BAHIA conquistou nos últimos anos um posto de destaque entre as instituições de ensino que mais fornecem profissionais para a indústria. De acordo com a gerente executiva de Educação Profissional do SENAI BAHIA, Patrícia Evangelista, os cursos oferecidos têm um perfil assertivo que vão munir os profissionais em formação de maneira integral para os desafios do mercado.

“Os cursos técnicos e pós-técnicos são formulados para quem está buscando uma qualificação rápida para ingressar ou retornar ao mercado de trabalho, equilibrando a medida certa entre a teoria e a prática”, afirma. “Nos últimos anos as mudanças do mercado de trabalho, e principalmente da indústria, têm acelerado cada vez mais, principalmente quando falamos em tecnologia. Por isso, nossos cursos são estruturados para fornecer ao estudante as capacidades que as empresas precisam”, completa.

Perfil

Os cursos técnicos têm duração de até dois anos e são ideais tanto para jovens que estão em busca de uma primeira qualificação para ingressar no mercado, como para pessoas que já possuem uma formação e querem se recolocar ou mesmo fazer uma transição de carreira. Entre os cursos presenciais, estão os de Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Automação Industrial, Eletromecânica, Eletrotécnica, Logística, Manutenção Automotiva, Mecânica, Mecânica de Precisão, Mecatrônica, Petroquímica, Qualidade, Química, Refrigeração e Climatização, Redes de Computadores e Segurança do Trabalho. Já entre as opções de cursos semipresenciais estão: Administração, Eletromecânica, Eletrotécnica, Logística e Segurança do Trabalho. Matriculas até dia 30 de junho têm desconto de 30% na primeira mensalidade. O SENAI BAHIA também oferece bolsas de estudos 100% gratuitas. Saiba mais e inscreva-se.

Já as especializações ou cursos pós-técnicos têm duração de até 10 meses e são recomendados para quem busca ampliar as competências em um determinado segmento profissional. As opções são Gestão Integrada de QSMS e Responsabilidade Social, Planejamento de Manutenção Industrial e Sistemas Fotovoltaicos. Confira outras informações sobre os cursos e formas de ingresso.



