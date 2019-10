Com 50 jogos em 2019, Leão curte boa fase antes de jogo decisivo

Após cinquenta jogos no ano, o Vitória finalmente vive algo próximo de tranquilidade. Mesmo que não seja aquela que o torcedor sonhou, com chances consideráveis de acesso e previsão de um 2020 menos conturbado na Série A. A realidade não é essa, mas, levando em consideração tudo o que se sofreu no rubro-negro, ter um confronto direto dentro de casa que pode deixar o time a pelo menos seis pontos da zona de rebaixamento serve de motivação.

Os 50 jogos do Vitória estão divididos assim: 31 pela Série B, 9 por Baiano e Copa do Nordeste e mais um pela Copa do Brasil, fechando a conta. O time venceu 12 jogos, empatou 20 e perdeu outras 18 partidas. O aproveitamento geral é de 37%, aproximadamente. Na Série B, isoladamente, o aproveitamento é um pouco maior, de 38%.

Com mais sete jogos para disputar, o Vitória vai acabar o ano com 57 partidas - número que representa dez confrontos a menos que os 67 disputados pelo Leão em 2018. No ano passado, o time venceu 25, empatou 15 e perdeu 27. Na Série A, o aproveitamento foi de 32,4%.

O ano do Vitória acaba em menos de um mês. Até lá, o time de Geninho terá jogos contra Figueirense, Brasil de Pelotas, Paraná, CRB, América-MG, Operário e Coritiba. São quatro duelos em casa e três fora. Para continuar na Série B, o Vitória precisa buscar mais nove pontos para chegar aos 45, número mágico para quem está na luta contra o rebaixamento. Até aqui, o Leão somou 36.

Confrontos diretos

Além do Figueirense, o Vitória tem pela frente um confronto direto perante o Brasil de Pelotas, justamente na partida que sucede a disputa diante do time catarinense. Em ambos os casos, o rubro-negro joga no Barradão. O Brasil é o 10º colocado, com 42 pontos ganhos.

Para o lateral Thiago Carleto, são duas chances de ouro para escapar de vez do sufoco e, enfim, começar a se planejar para fazer um 2020 melhor sucedido que os dois últimos anos. “A gente vai lutar, e se fizermos o nosso trabalho nesses dois jogos, temos a chance de se livrar de vez dessa zona incômoda”, prometeu o camisa 50.

Para ajudar nos combates, Carleto pede a ajuda do torcedor, principalmente nos jogos que acontecem no Barradão. Os ingressos para sábado (2) começaram a ser vendidos na última quarta-feira (29) e custam a partir de R$ 10. A torcida pode garantir seu lugar pelo futebolcard.com, Lojas do Leão localizadas nos shoppings Capemi e Lapa e Loja Oficial, no Barradão.

“Sabemos do que precisamos fazer, os erros que não podemos cometer. Vamos brigar muito. Temos uma responsabilidade muito grande e vamos lutar. Peço o apoio do torcedor”, concluiu Carleto.

*com supervisão do subeditor Miro Palma