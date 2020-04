Com 6 novos casos, Bahia chega a 59 mortos por covid-19

Seis novas mortes por covid-19 na Bahia foram contabilizadas no boletim divulgado nesta quinta-feira (23) pela Secretaria da Saúde do estado (Sesab). Agora, são 59 mortes pelo novo coronavírus, que chega a 1.789 casos confirmados no estado, 202 sendo profissionais de saúde.

O 54º óbito aconteceu no dia 17 deste mês, em um hospital público de Salvador. A paciente era uma mulher de 87 anos, com doença respiratória crônica, que morreu após 12 dias internada. O 55º caso de morte foi no dia 18, também em hospital público da capital. A paciente era uma idosa de 94 anos com diabetes e Parkinson.

A 56ª morte aconteceu em 19 de abril, em um hospital público de Salvador. A vítima foi uma idosa de 86 anos, com histórico de hipertensão. Ela estava internada desde o dia 10. A 57ª morte aconteceu na última terça-feira (21), em um hospital público de Salvador. A vítima foi uma idosa de 87 anos, com doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela apresentou os primeiros sintomas no dia 15 de abril.

A 58ª morte foi registrada no município de Itabuna, em um hospital público, no dia 19 de abril. A paciente era uma mulher de 72 anos, cardiopata, com doença renal, diabetes e hipertensão. Ela estava internada no local desde 5 de abril.

O último caso do boletim é de um idoso de 70 anos que morreu na terça (21) em um hospital público de Salvador. Ele tinha histórico de infarto, diabetes, hipertensão e demência vascular.

As mortes foram registradas em Adustina (1); Araci (1); Belmonte (1); Capim Grosso (1); Feira de Santana (1); Gongogi (2); Ilhéus (3); Ipiaú (1); Itabuna (2); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (1); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5), um dos óbitos era residente no Rio de Janeiro; Salvador (33); Uruçuca (2); Utinga (1); Vitória da Conquista (1). Estes números contabilizam todos os registros de janeiro até as 12 horas desta quinta-feira (23).

O balanço aponta que há 419 pacientes recuperados. Outras 1.311 pessoas continuam sendo monitoradas pela vigilância epidemiológica com sintomadas da covid-19, em casos considerados ativos. No momento, 225 pacientes em toda a Bahia encontram-se internados com a doença. sendo 63 em UTI.

Foram registrados 5.360 casos descartados e 10.863 notificações. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.