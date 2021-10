Com 76% de risco de rebaixamento, Vitória luta pela vida contra o Goiás

A situação do Vitória na Série B é cada vez mais dramática. Faltando 11 rodadas para o fim do campeonato, o Leão vive um terrível jejum: não ganha de ninguém há cinco jogos e sequer balança as redes rivais há quatro partidas. Com um aproveitamento tão ruim, o risco de queda para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro é enorme.

O rubro-negro chega para a 28ª rodada com uma probabilidade de rebaixamento de 76,2%. O número é apontado pelo departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que estuda as probabilidades do futebol brasileiro. Atualmente, o Vitória é o 18º colocado, com 26 pontos.

Na prática, a gravidade é constatada em um dado: o Leão não tem chance de sair da zona de rebaixamento nesta rodada mesmo que vença o Goiás neste sábado (2), às 16h, no estádio da Serrinha, em Goiânia. Óbvio que ganhar é fundamental para não deixar o cenário ainda mais crítico.

O adversário está em outra luta: enquanto o Vitória tenta sair do Z4, o esmeraldino briga para entrar no G4. Tem 45 pontos e está a apenas um do Avaí, o 4º colocado.

Por outro lado, o Goiás também está em um momento complicado na Série B. Pela primeira vez, vem de três derrotas seguidas - uma delas no clássico contra o Vila Nova, por 2x1. As outras foram diante de Avaí (1x0) e Vasco (2x0).

No primeiro turno, o encontro entre Vitória e Goiás acabou em empate por 1x1 no Barradão, no dia 3 de julho. Dadá Belmonte abriu o placar e Bruno Oliveira, em bela cobrança de falta, deixou tudo igual.

Equilíbrio, aliás, dá a tônica no retrospecto, com uma ligeira vantagem rubro-negra. Em 40 partidas disputadas pelas equipes, foram 15 vitórias do Leão, 14 do Goiás e 11 empates. No recorte só da Série B, foram cinco confrontos, com dois triunfos para cada lado, além do 1x1 neste ano.

Escalação

O Vitória terá mudanças na equipe titular. Após o empate de 0x0 contra o Botafogo, o técnico Wagner Lopes deixou clara a insatisfação com alguns atletas - mais uma vez. “É duro, porque você está dando oportunidade e os jogadores não estão aproveitando”, disse.

Uma alteração será forçada: Pablo Siles não se recuperou da lesão que sofreu durante o segundo tempo e será desfalque. Quem também fica de fora é Samuel, que levou o cartão vermelho pouco depois de entrar e está suspenso.

Por outro lado, o meia Fernando Neto e o atacante Marcinho, que são titulares absolutos, cumpriram suspensão na rodada anterior e estão disponíveis. Bem como o atacante Fabinho, recém-contratado e pronto para estrear.

Um possível Vitória tem: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Wallace, Mateus Moraes e Renan Luís (Roberto); Guilherme Rend, João Pedro e Fernando Neto; Bruno Oliveira, Manoel e Marcinho.

Pelo Goiás, o zagueiro David Duarte, que cumpriu suspensão diante do Vasco, e o lateral esquerdo Hugo, recuperado de lesão, retornam. O treinador Marcelo Cabo, porém, não terá no meio-campo Caio Vinícius, suspenso, além de Rezende e Breno, machucados.

A provável escalação do Esmeraldino tem Tadeu; Apodi, David Duarte, Reynaldo e Hugo; Fellipe Bastos, Diego e Elvis; Dadá Belmonte (Luan Dias), Nicolas e Alef Manga.