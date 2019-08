Com a queda da Selic, o Tesouro Direto ainda é um bom investimento?

Qual o verdadeiro impacto da queda da Selic no Tesouro Direito? Ele ainda é um bom investimento? Kelly Carvalho

Olá Kelly. Estamos vivenciando um momento bem particular em relação ao mercado financeiro, observando um movimento dos investidores migrando para produtos de renda variável, ou produtos mistos, que oferecem uma rentabilidade maior, mesmo com o nível de risco mais elevado. Não só os títulos públicos, mas todos os investimentos de renda fixa têm ofertado uma rentabilidade muito baixa, fazendo com que os investidores se reinventem e busquem opções mais rentáveis. Porém, de forma alguma podemos dizer que o Tesouro Direto é ruim, pois continua sendo um investimento com baixo nível de risco e adequado para quem deseja preservar seu patrimônio com rentabilidade moderada, coerente com seu perfil de investidor. Portanto, Kelly, se você estiver se planejando para investir e tiver uma disposição para correr um pouco de risco, de forma moderada, estude as opções disponíveis de fundos de investimento multimercados e fundos imobiliários, mas faça isso com cautela e segurança. Se preciso for, busque auxilio de um especialista para tornar seu investimento mais assertivo.





Qual a melhor maneira de aplicar R$ 100 por mês? Penso em fazer uma reserva para o meu filho. Luciano Rodrigues

Olá Luciano. A criação de uma reserva financeira para seu filho, ou para qualquer outra finalidade, é sempre uma decisão acertada, pois garantirá que no médio e longo prazo consiga um acúmulo patrimonial coerente com a renda da família e que prepara para uma vida financeira mais equilibrada, gerando um ganho do ponto de vista da Educação Financeira, fantástico. É importante saber que à medida em que for aumentando os valores investidos, se torna possível a contratação de produtos mais rentáveis, melhorando o ganho e o aumento patrimonial. Iniciando com R$ 100 é possível contratar fundos de previdência, mas estes com baixa rentabilidade, ou optar por títulos públicos, conhecidos como Tesouro Direto. As duas opções são de renda fixa e que terão, nesse primeiro momento, rentabilidade moderada, mas à medida em que cresça o montante aplicado, será possível fazer migrações para produtos mais rentáveis. O importante é iniciar o planejamento para melhorar o acúmulo financeiro da família, e, no seu caso, criar um patrimônio para que seu filho possa iniciar a vida adulta com um bom exemplo de educação financeira que certamente levará para a vida inteira.





O que considerar na hora de buscar um investimento, principalmente para quem declara Imposto de Renda? Marta Oliveira

Olá Marta. Fatores como prazo, valor de aporte inicial e perfil do investidor são determinantes para conseguir extrair o melhor resultado possível de cada ativo financeiro, portanto, ao decidir investir leve em consideração esses fatores, sem deixar de observar os números sobre risco e retorno da operação. Outro fator importante e objeto de sua pergunta, é o Imposto de Renda, que reduz o ganho real de seu investimento, mas que não deve ser observado como obstáculo para a decisão de investir. Quase todos os produtos financeiros possuem tributação sobre o ganho de capital, a exceção se dá em alguns, como a caderneta de poupança e as letras de crédito (LCI/LCA). Na poupança sabemos que a rentabilidade é mínima, e as letras de crédito possuem limites de investimento inicial, o que pode inviabilizar a adesão. Os cuidados que se devem ter são: 1) ao escolher onde investir, observe o prazo que o produto ficará investido, porque a alíquota do imposto de renda é regressiva para os investimentos de renda fixa; e 2) observe a rentabilidade, buscando sempre produtos que ofereçam ganhos acima dos 100% do CDI. Tendo esses cuidados, conseguirá escolher um bom produto e auferir os melhores resultados considerando o perfil e as condições contratadas.





Tem dúvidas de finanças pessoais? Envia um e-mail pra gente: carteiracorreio@redebahia.com.br