Com ajuda de bombeiros, mulher dá à luz dentro de casa no bairro de Massaranduba

Uma mãe que estava em trabalho de parto teve a ajuda de uma guarnição do 12º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM/Salvar), na madrugada do domingo (9), para conseguir dar à luz ao filho. O caso aconteceu no bairro da Massaranduba, na região da Cidade Baixa, em Salvador.

Após serem acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da Secretaria da Segurança Pública (SSP), os integrantes da unidade seguiram com a ambulância para a localidade conhecida como ‘Baixa do Petróleo’ e encontraram a mulher com o bebê coroando (quando já é possível visualizar a saída da cabeça da criança).

O sargento Lucas Borri, chefe da guarnição que deu o suporte, explicou quais procedimentos são tomados neste tipo de ocorrência. “O primeiro passo que tomamos é acalmar a mãe e prestar atenção na forma em que o bebê está posicionado para evitar qualquer perigo ao recém nascido”, contou o bombeiro, que é formado em enfermagem.

Após o garotinho nascer foram feitos os procedimentos de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), corte do cordão umbilical e aspiração das vias aéreas. Em seguida, socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) avaliaram a mãe e o bebê e os encaminharam para uma unidade de saúde.