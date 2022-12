Com alta da covid-19, prefeitura de Salvador reabre leitos no Hospital Sagrada Família

A prefeitura de Salvador vai reabrir mais leitos de enfermaria para tratamento de casos de covid-19 no Hospital Sagrada Família, em Monte Serrat. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (2), mas detalhes serão divulgados no sábado (3), na unidade médica, pelo prefeito Bruno Reis e o secretário municipal da Saúde, Decio Martins.

Segundo a prefeitura, a medida se deve ao aumento de número de novos casos do coronavírus. Até o momento, a maior parte dos casos é de quadros leves, destaca a prefeitura. Com mais leitos no hospital, a demanda das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) deve ser aliviada.

Além dos novos leitos, a prefeitura também ampliou os pontos de testagem da doença, que agora funcionam também na UPA Barris, no Centro de Saúde Maria da Conceição Imbassahy, no Pau Miúdo, e no fim de linha de Brotas.

Com o novo aumento de casos da doença, as máscaras voltaram a ter uso obrigatório em vários pontos, por decreto estadual que é seguido pela prefeitura de Salvador.

Casos de covid

Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 1.972 casos de covid-19, 1.170 recuperados e 11 óbitos. Os dados são do boletim epidemiológico desta quinta-feira (1).

Dos 1.721.329 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.683.621 já são considerados recuperados, 6.843 encontram-se ativos e 30.865 tiveram óbito confirmado. Os dados ainda podem sofrer alterações.

O boletim contabiliza ainda 2.060.492 casos descartados e 363.299 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta quinta-feira.

Na Bahia, 69.619 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19. Para acessar o boletim completo, clique aqui ou acesse o Business Intelligence.