Com apenas um treino, Bahia fecha preparação para pegar o América

Com apenas um treino de preparação, o Bahia está pronto para enfrentar o América-MG. O tricolor entra em campo contra o coelho nesta quarta-feira (30), às 19h, no estádio de Pituaçu, pela 8ª rodada do Brasileirão.

Na tarde desta terça-feira (29), o elenco do Bahia voltou aos treinos na Cidade Tricolor. Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Palmeiras fizeram um trabalho regenerativo na academia. O restante do grupo foi para o campo.

Sob o comando do técnico Dado Cavalcanti, os atletas participaram de um treino de posse de bola e finalizações. Recuperado de lesão na coxa, o volante Matheus Galdezani treinou normalmente e está à disposição do treinador.

Outro que volta a ficar disponível é o meia Thonny Anderson. Ele ficou fora do jogo contra o Palmeiras após receber o terceiro cartão amarelo.

Já o zagueiro Germán Conti está em fase de recuperação do estiramento na coxa e não terá condições de entrar em campo. A tendência é a de que Luiz Otávio contine entre os titulares.

Uma possível escalação do Bahia contra o América-MG, tem: Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Luiz Otávio, Juninho e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Thaciano; Rossi, Gilberto e Rodriguinho.

O Bahia é o quinto colocado do Brasileirão, com 11 pontos. Já o América-MG é o vice-lanterna, com apenas três pontos.