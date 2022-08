Com as transformações do mercado de trabalho, ter uma especialização é um grande diferencial 

Você tem a sensação de que, nos últimos anos, vivemos a maior revolução com sequência infinita de mudanças e novas demandas, que exigem resoluções não pensadas antes? É óbvio que as transformações atingiriam as relações de trabalho e, claro, o mercado requer profissionais cada vez mais atualizados. Mas como ganhar diferencial em curto espaço de tempo, enquanto se trabalha?

E aí que entra um bem escolhido curso de pós-graduação, hoje com opções online e presencial, a depender da área. Ter uma especialização pode ser fator decisivo, por exemplo, no caso de empate em uma seleção de emprego ou mesmo na prestação de um serviço. Porém, já não basta apresentar títulos no currículo. É muito importante que a pós seja realizada em uma instituição de reputação e de visíveis resultados. Isso vale para especializações, MBA e outras modalidades, como MBIs e MTIs. Tem maior diferencial quem possui conhecimento técnico aprofundado somado à experiência prática e capacidade para solucionar problemas com criatividade.

As empresas têm buscado profissionais que entregam e que estão comprometidos com seu trabalho e com a cultura organizacional da empresa, conseguindo conectar seus valores pessoais com os da organização e, assim, ter um engajamento.

“Isso resulta em estar feliz onde atua, entregando a mais, motivado com o trabalho e, consequentemente, motivar quem está ao lado”, enfatiza Vitor Igdal, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos - Seccional Bahia (ABRH -BA).

Por conta dessa demanda do mercado de trabalho é que cada vez mais os cursos de pós-graduação precisam focar em gerar experiência, construção de relacionamento e formatos de ensino prático, com criação de grupos de trabalho, desenvolvimento de projetos, integrando conteúdo teórico e “mão na massa”.

Programas especiais

Com programas específicos voltados para atender necessidades do setor produtivo e apoiar a inovação e o desenvolvimento sustentável nas empresas e indústrias, o portfólio do Centro Universitário Senai Cimatec visa colocar no mercado profissionais com capacidade técnica, habilidades de gestão e liderança.

“Trazemos para o nosso programa de formação (MBAs, MBIs, MTIs e Especializações) os gaps e necessidades de soluções que são apontadas pelas empresas”, comenta Verena Alcântara, pró-reitora de Estratégia e Planejamento e gestora dos programas de pós-graduação Lato Sensu do Senai Cimatec.

Investimentos

Diferentemente, muitas vezes, da graduação, ninguém faz uma pós para agradar outras pessoas ou apenas na busca do diploma. O desejo de abrir o leque de conhecimento é o que leva alguém a enfrentar uma jornada de meses, com rotina de muito estudo unida ao trabalho do dia a dia e outros compromissos. Se faz uma pós com a consciência do lifelong learning, ou seja, conhecimento continuo com objetivos de acompanhar as mudanças do mundo, gerar networking, experiência e atualização.

Os custos com um curso de pós devem ser vistos como um investimento em si e na carreira, com chances de retornos profissionais. Hoje, como a oferta é grande, há preços diversos. O ponto chave, porém, é entender que para oferecer um curso é preciso reunir especialistas de excelência para a produção dos programas e, também, identificar profissionais/professores preparados para a condução das aulas. “Aqui no Senai Cimatec, o ticket médio mensal dos programas Lato Sensu gira em torno de R$ 750 e a nossa preocupação concentra-se em gerar valor para o estudante/profissional”, assegura Verena Alcântara.

Na Unifacs, uma pós-graduação em áreas estratégicas e muito requisitadas, como Direito, Medicina e Tecnologia, tem investimentos que podem variar, segundo Marcele Leal Ferreira, gerente Interina de Pós Lato Sensu Regional Nordeste, entre R$ 7.950 e R$ 17.874 (valor total do curso).

Para quem busca especialização em Direito Digital, uma das mais promissoras da atualidade, com possibilidade de reposicionamento de carreira e ganhos de até R$ 20 mil mensais, é a da Faculdade Baiana de Direito, com valores de R$ 7.595 à vista ou em 24 parcelas de R$ 402. A formação tem duração de 12 meses.

Novas metodologias para novas rotinas

O Senai Cimatec começou a investir no ensino híbrido, formato que se encaixa na dinâmica do mundo do trabalho

Com a pandemia da Covid 19 a vida se tornou mais digital e as faculdades se adaptaram à realidade. Além dos cursos presenciais, a Unifacs, por exemplo, conta com um amplo portfólio de 150 cursos de pós-graduação em dez áreas do conhecimento, muitos na modalidade de ensino digital com duração de seis ou 12 meses, elaborados para garantir a flexibilidade que a atual vida do profissional necessita.

“Nossa metodologia mantém o equilíbrio das habilidades técnicas (hard skills) com o desenvolvimento das habilidades socioemocionais (soft skills), que garantem oito certificações intermediárias ao longo do curso, além de mentorias com encontros semanais com professores e especialistas, trazendo mais expertise e network para o aluno”, assegura Marcele Leal Ferreira, gerente Interina de Pós Lato Sensu Regional Nordeste da Unifacs.

De acordo com a Verena Alcântara, o Senai Cimatec começa a investir no ensino híbrido, por entender que este é um formato que se encaixa perfeitamente na dinâmica atual do mundo do trabalho. “As pessoas/profissionais hoje possuem o bom desafio de fazer uma boa gestão do seu tempo, que seja capaz de equilibrar trabalho, família, lazer, saúde, estudos, etc... Sensível a esta necessidade e acreditando que o estudo é o único meio que nos projeta a uma evolução de carreira (e de vida), estamos em fase de remodelagem do modus operandi da Pós-graduação Lato Sensu”, diz.

A Faculdade Baiana de Direito lançou a pós em Direito Digital em 2019, ainda presencial, porém, a partir de 2022, a especialização passou a ser online, ampliando, inclusive, o alcance de alunos em todo o Brasil. Hoje o curso segue a metodologia da sala invertida, ou seja, os estudantes são protagonistas do seu aprendizado e levam para as aulas e mentorias o resultado de estudos e soluções possíveis para a discussão com mestres e outros estudantes.

Essa construção do saber envolve matérias que não são jurídicas, mas que influenciam no exercício da profissão, como gestão de tempo, marketing e atendimento. O cruzamento de conhecimento técnico também permeia o curso de Direito Médico, no qual profissionais da área de saúde e do direito lecionam juntos.



