Com atenção a Vico, elenco do Vitória prioriza reforço muscular

O elenco do Vitória realizou nesta quarta-feira (10) o segundo dia de treinamento da pré-temporada. A manhã foi principalmente dedicada ao reforço muscular dos atletas. Após o encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro, o grupo rubro-negro ganhou uma semana de folga e se reapresentou na segunda-feira (8).

“Digo que 90% estão bem condicionados e alguns, a exemplo de Vico, precisam de uma atenção maior. Vico, é bom lembrar, ficou quatro jogos de fora na reta final da Série B por causa da covid-19”, afirmou o preparador físico do Vitória, Ednilson Sena, ao site oficial do clube.

Depois de trabalharem com equipamentos da academia de musculação disponibilizados em campo, os jogadores fizeram treinamentos com bola sob o comando dos assistentes Ricardo Amadeu e Flávio Tanajura. O técnico Rodrigo Chagas supervisionou a atividade.

O volante Fernando Neto se apresentou na Toca do Leão nesta quarta-feira e realizou exames de covid-19.

O primeiro compromisso do Vitória na temporada 2021 é no próximo dia 17, quando visita o Unirb, no estádio Carneirão, em Alagoinhas, na estreia do Campeonato Baiano.