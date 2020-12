Com baianidade de sobra, Soul Dila é mais uma marca que participa do AFD

“A Bahia nos inspira. O vocabulário, a comida, a paisagem, a alegria contagiante do baiano”. É essa inspiração que movimenta todas as criações da marca baiana Soul Dila, que pela quarta vez trouxe toda sua baianidade para o Afro Fashion Day (AFD). “Quando se fala em Salvador, é fácil lembrar do mar azul, das tardes ensolaradas em Itapuã e do colorido das ruas com suas ladeiras e casarões. Fora o sotaque inconfundível do baiano. Nossas peças são para quem veste o ‘oxente’ no peito e se orgulha das suas origens”, diz um dos representantes da marca.

Para a edição desse ano do projeto que transformou a passarela mais negra do Brasil em filme, justamente por conta da pandemia, a Soul Dila apostou na valorização das raízes da Bahia. “Além de estar presente em nossa culinária, trabalhar o dendê como tema do AFD traz todo um contexto histórico que enriquece ainda mais nossa cultura. E o Afro é um evento de grande relevância para o qual voltamos o nosso olhar para consciência negra e a importância da inserção e da valorização do negro na sociedade”.

Soul Dila para o AFD 2020.

A Soul Dila está a 12 anos no mercado da moda. A primeira produção foi de 70 camisetas. Hoje, a marca fabrica, em média, 15 mil peças por mês, possui três lojas próprias e duas franquias além do e-commerce. “A Soul Dila nasceu em 2008, levando consigo o sonho de três jovens que queriam não só empreender, mas fazer uma marca que, além de roupas bacanas e descoladas, pudesse agregar valor, levar positividade às pessoas e mostrar a Bahia mundo afora”, acrescenta.

Criado em 2015 pelo jornal CORREIO, o Afro Fashion Day celebra todos os anos o mês da Consciência Negra exaltando o talento dos modelos negros e a criatividade das marcas baianas. Com a pandemia do novo coronavírus, a edição de 2020 passou por mudanças em seu formato. No lugar do desfile tradicional, foi produzido um fashion film estrelado pelos 31 modelos e 37 marcas que integram o AFD nesta temporada. O lançamento foi em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, nas redes sociais do Correio.



