Com banda, público e A-Fé-To: Gab Ferruz apresenta show de seu primeiro disco

A cantora e compositora baiana Gab Ferruz, irá apresentar as canções do seu primeiro álbum ‘’A-Fé-To’’, em um show inédito, com a banda completa, na próxima terça (19), na sala do coro do Teatro Castro Alves.

Durante o período pandêmico a artista investiu em suas produções musicais e essa apresentação traz resultados desta imersão, principalmente, na parte visual e conceitual, que são estruturantes no projeto.

“Estou em um momento muito otimista da minha carreira, com a campanha de vacinação avançando no Brasil e a retomada dos shows com a banda completa, me sinto mais do que pronta para mostrar a potência desse trabalho lindo", destaca Gab.

O evento começa às 19h, e promete entregar muita ginga, ternura, amor e afeto durante a apresentação. O ingresso do show custa entre R$ 40 e R$ 20 e estão disponíveis no sympla.

“Estou muito contente em poder apresentar um show com canções do meu primeiro álbum, na minha cidade, que tanto amo e respiro, em um dos palcos que tanto sonhei cantar”, ressalta Gab.

As 10 canções que compõem o álbum 'A-Fé-To', marcam uma infinidade de sons, envolvidas pela baía de todos os santos, ancestralidade, paisagens, texturas e poesias, unidas à voz suave de Gab.

O álbum foi selecionado pelo Selo Educadora Independente de janeiro deste ano e traz uma atmosfera pop, romântica, leve e tropical, além da mescla de elementos do samba-reggae, chula, ijexá, pagode, jazz, cumbia e outros ritmos diaspóricos.

As canções “Linda Assim”, “Álibi Perfeito”, “Ela chegou”, estão asseguradas no repertório da noite, assim como releituras de canções que fazem parte da trajetória da artista. “O show é um desdobramento do álbum e de tantos caminhos que percorri. Espero que todos que irão partilhar desse momento comigo sintam-se banhados de afeto, amor e fé”, afirma a cantora. Ouça o álbum completo na playlist abaixo.

Gab se destacou ao participar de alguns programas musicais da Rede Globo, dentre eles o ''SuperStar'', em 2016, à frente da banda Alphazimu e ''The Voice'', em 2017, onde lançou sua carreira solo e chegou como semifinalista do programa.

A artista foi a vencedora da categoria ‘’melhor intérprete - Música com letra’’ do 19º Festival Educadora FM com a música A-Fé-To, faixa título do álbum.